廣島悼原爆72週年 安倍不提禁核遭抗議

（東京6日訊）今天是日本廣島原子彈爆炸72週年，廣島和平紀念公園舉行儀式，呼籲“永不再發生”原子彈襲擊，這項呼籲在朝鮮愈來愈接近獲取核武之際更顯得迫切。日本首相安倍晉三致詞時，重申無核三原則，即不製造、不擁有、不運進核武器，並表示會努力實現無核世界，但未提及《禁止核武條約》。安倍在儀式結束後，遭示威者抗議。

早上8時15分，即當年美軍在廣島投下原子彈的一刻，和平紀念公園敲響和平鐘，安倍與80個國家代表出席者及市民一起默哀一分鐘。除了安倍外，日本新任外長的河野太郎也出席了儀式。

安倍為當年的死難者默哀和獻上花圈。他在致詞時強調，無論一個國家是否擁有核武，都要與其他國家攜手努力，才能達致真正無核武的世界。

市長籲接納禁核武條約

廣島市長松井一實隨後發表和平宣言，呼籲各國採納月初在聯合國通過的禁止核武條約，並要求日本政府負起促進者的角色，落實條約，實現無核世界。

安倍因未提及《禁止核武條約》遭到核爆受害者團體批評。安倍事後說，由於朝鮮一再挑釁發射導彈，令日本的國家安全環境出現變化，認為有必要修改2013年通過的《防衛計劃大綱》，包括加強導彈防禦。

聯合國上月7日通過一項《全球禁止核武條約》，但美、俄、英、中、法、印度、巴基斯坦、朝鮮和以色列等9個擁核國家均缺席。唯一曾遭受原子彈攻擊的日本也抵制該投票。

百人示威促安倍下台

儀式舉行前，數百名抗議民眾一早到和平紀念公園附近集會，示威者反對安倍出席儀式，並抗議他的修憲企圖及其所牽涉的加計學園醜聞。他們高舉“反對戰爭和修憲”、“打倒安倍”等標語牌，不時高呼“安倍滾回去”等口號。

美軍在1945年8月6日在廣島投下第一枚原子彈，殺死了14萬人；3天後，再在長崎投下第二枚原子彈，逾7萬人喪命，迫使日本在隔日投降，結束第二次世界大戰。