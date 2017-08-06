【球會友誼賽】兩隊4次中柱 凱恩助熱刺傷祖雲

（倫敦6日訊）英超傳統強旅熱刺在溫布利球場進行的熱身賽以2比0刺傷意甲冠軍祖雲杜斯，以一場勝利結束季前的備戰。熱刺頭號前鋒哈里-凱恩頭球首開紀錄，西索科打中門柱。下半場，阿里妙傳助攻埃里克森單刀破門，凱恩再中橫樑。祖雲替補小將基恩和邊鋒誇德拉多中楣，兩隊總共4次中柱。

本場比賽是熱刺新賽季前的最後一場熱身賽，英超下週末就要開打。熱刺今夏除了將沃克賣到曼市，人員並無太大變動。祖雲今夏兩大後防主將博努奇和阿爾維斯離隊，但他們也引進強援貝爾納代斯基和道格拉斯-科斯塔。祖雲主帥阿萊格里更換4名首發，利希施泰納頂替德希利奧，基耶利尼輪換貝納蒂亞，赫迪拉頂替馬爾基西奧，道格拉斯-科斯塔取代誇德拉多。祖雲身著暗綠色球衣。

熱刺一開始就佔據場上優勢。第10分鐘，熱刺首次射門就取得領先，特里皮爾右路傳中，凱恩後點在門前頭球彈地入左上角，布馮做出撲救動作但為時已晚。

特里皮爾受傷

祖雲第22分鐘製造威脅，伊瓜因小角度凌空推射被洛里斯封出近角。過後，布馮停球太大險些送給凱恩，基耶利尼將球破壞。熱刺第34分鐘險些擴大比分，西索科入禁區推射擊中遠門柱。此後，特里皮爾因傷被沃克-彼得斯換下。

下半場，馬爾基西奧、誇德拉多、阿薩莫阿、德希利奧出場，換下皮亞尼奇、曼朱基奇、阿萊士-桑德羅、利希施泰納。

熱刺下半場首次射門同樣破門，迪巴拉後場停球太大，熱刺斷球反擊，阿里中路直傳，埃里克森單刀晃過布馮，在門前推進空門，2比0。

3分鐘後，凱恩在門前推射擊中橫樑。第58分鐘，祖雲錯過良機，迪巴拉的低射被洛里斯撲出底線。此後，貝爾納代斯基、貝納蒂亞、巴爾扎利、平索利奧、基恩、本坦庫爾替補出場。熱刺則換上溫克斯、喬治烏、揚森。祖雲最後階段連續中框。第80分鐘，基恩在門前推射擊中橫樑。5分鐘後，誇德拉多的勁射被洛裡斯指尖一托又中門楣。熱刺最終以2比0戰勝祖雲。