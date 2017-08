揪兒祝福鋒菲 柏芝挨轟“孩子是無辜的”

(香港6日訊)張柏芝日前曾發文聲名,從沒有認為王菲是情敵,也從一開始就打從心底祝福他們引起很大的討論,日前又被八卦微博爆出她錄製兒子們和家中傭人祝福謝霆鋒的影片,讓網友相當不諒解的留言:“大人的事扯孩子做什麼?”。

早前謝霆鋒才因為缺席大兒子過生日挨轟,張柏芝又因為在直播上多次提到8月8日(王菲生日),被外界解讀為記恨王菲,她除了罕見的回應從沒記恨王菲外也表示,“對於惡意的人身攻擊和編造的新聞會採取法律行動”,獲網友支持。

風波平息了2天左右,張柏芝拍攝全家人祝福謝霆鋒和王菲的影片,又再引起一陣討論熱潮,其中的主角包含了2個兒子和家中的傭人學著廣東話說“衷心祝福”外,還對兩位菲傭說謊沒人會看到,影片發出後網友們反應相當反彈稱“孩子是無辜的,非得要扯孩子進風暴嗎?這樣算好媽媽?”,“對菲傭說:It's OK,no one can see you,這樣是欺騙吧”,“孩子和菲傭是無辜的,很心疼,非要把自己推到風口浪尖嘛?”

不過,粉絲也跳出來力挺,“她不祝福嘛,你們又說她恨,她祝福嘛,你們又說她炒作,你還要她怎樣?”認為“明星也是人,要不是大家一直逼她她也不會這樣。”“別再給她壓力了!其實她這樣態度已經很明顯了!”