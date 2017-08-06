揪兒祝福鋒菲 柏芝挨轟“孩子是無辜的”

（香港6日訊）張柏芝日前曾發文聲名，從沒有認為王菲是情敵，也從一開始就打從心底祝福他們引起很大的討論，日前又被八卦微博爆出她錄製兒子們和家中傭人祝福謝霆鋒的影片，讓網友相當不諒解的留言：“大人的事扯孩子做什麼？”。

早前謝霆鋒才因為缺席大兒子過生日挨轟，張柏芝又因為在直播上多次提到8月8日（王菲生日），被外界解讀為記恨王菲，她除了罕見的回應從沒記恨王菲外也表示，“對於惡意的人身攻擊和編造的新聞會採取法律行動”，獲網友支持。

風波平息了2天左右，張柏芝拍攝全家人祝福謝霆鋒和王菲的影片，又再引起一陣討論熱潮，其中的主角包含了2個兒子和家中的傭人學著廣東話說“衷心祝福”外，還對兩位菲傭說謊沒人會看到，影片發出後網友們反應相當反彈稱“孩子是無辜的，非得要扯孩子進風暴嗎？這樣算好媽媽？”，“對菲傭說：It's OK，no one can see you，這樣是欺騙吧”，“孩子和菲傭是無辜的，很心疼，非要把自己推到風口浪尖嘛？”

不過，粉絲也跳出來力挺，“她不祝福嘛，你們又說她恨，她祝福嘛，你們又說她炒作，你還要她怎樣？”認為“明星也是人，要不是大家一直逼她她也不會這樣。”“別再給她壓力了！其實她這樣態度已經很明顯了！”