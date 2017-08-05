【法甲聯賽】首訓獲老闆門口迎接 內馬爾亮相盡顯大牌

（巴黎5日訊）令巴黎圣傑門球迷翹盼多時的巴西天王內馬爾，於當地時間週五乘坐私人飛機抵達法國首都巴黎，並出席了加盟巴黎圣傑門後的首次新聞發佈會，得到了球會上下和球迷們的熱情歡迎；同日，內馬爾結束亮相儀式後隨即趕往“大巴黎”訓練基地，首次參加了新球隊的訓練。 以2.22億歐元天價加盟的內馬爾，是在上午11時35分飛抵巴黎，並啟程巴黎王子公園球場；下午13點39分，內馬爾在300多名記者前亮相；在結束為時一小時的加盟儀式後，內少當天就趕往訓練場，投入球隊的訓練當中。 為了彰顯球會對內馬爾的重視，大巴黎老闆納賽爾也親自陪同內馬爾來到訓練場。 而媒體記者們更是蜂擁而至，攝像機照相機都對準了訓練場入口，等待內馬爾的現身。 巴黎球員們進入訓練場時，老闆納賽爾和他們一一擊掌，隨後球員們進入場地開始訓練，只有隊長蒂亞戈-席爾瓦留在入口處和老闆一起等待內馬爾的到來。終於，穿著大巴黎訓練服的內馬爾出現了，納賽爾立即滿面笑容地和內馬爾擊掌，並且和他進行了交談。 內馬爾隨後和站在一旁的巴西老大哥蒂亞戈-席爾瓦說了幾句，又和上前歡迎自己的巴西後衛馬爾基尼奧斯相對甚歡。 巴西幫相見歡 而內馬爾在走上訓練場後，和他一起在巴薩共事過的巴西同胞阿爾維斯上前擁抱內馬爾，另一位巴西球員小盧卡斯同樣摟著內馬爾的肩膀說個不停。 可以看出，內馬爾和巴黎聖日耳曼隊內的這些巴西球員們關係都很融洽。隨後內馬爾還參加了球隊的訓練，媒體注意到了一個細節，無論內馬爾走到哪裡進行何種訓練，阿爾維斯始終在一旁陪伴他，就像當初內馬爾剛到巴薩時那樣，幫助內馬爾熟悉隊友和戰術，這肯定有助於他盡快適應新球隊。 直斥被巴塞高層逼走 內爹：我一直勸孩子留隊

在內馬爾加盟巴黎圣傑門之後，內馬爾父親把矛頭對準了巴塞羅納高層。在接受採訪時，內爹明確指出他原本勸說兒子留在諾坎普，是巴塞高層的所作所為使得他最終改變了主意，矛頭指向對方扣發2600萬歐元續約獎金。

內爹對此感到極為不滿：“如果巴塞不尊重他們說過的話，那我也可以不尊重紙面上的合同。巴塞有自己的想法，但我知道是怎麼回事，我可以毫無愧疚的直視每個人的眼睛。我曾經站在巴塞這邊，我努力勸說內馬爾留下。但巴塞高層的態度，讓我改變了自己的主意。”

內馬爾是嫉妒梅西地位才離隊？老內馬爾表態：“巴塞永遠只有一個主角，那就是梅西。梅西是內馬爾的偶像，內馬爾尊重他愛他，他不想成為梅西的替代品。所以他做出了自己的選擇，他的選擇很英勇，我尊重這一選擇。”

內馬爾為了拿金球才去巴黎？內爹嗤之以鼻：“這麼說真是瘋了……他是去冒險的，為什麼人們會覺得在巴黎就能拿金球？這麼想真是瘋了。”

甲轉會證明未至

內少首秀推遲下週

西內馬爾原定於週六（5日）在法甲首輪對陣亞眠的比賽中上演首秀，但是計劃趕不上變化，內馬爾的首秀要推遲到下周了。

據《隊報》消息，由於西甲官方遲遲未給內馬爾開出轉會證明，因此巴黎圣傑門無法給內馬爾完成註冊，目前內馬爾還不具備出場參賽的資格。

根據相關規定，西甲方面只有在8月5日凌晨之前開出證明，內馬爾才能夠在週末完成首秀，但是西甲官方遲遲沒有表示，這直接導致了內馬爾未能及時註冊。

球迷通宵排長龍

內少球衣6小時搶空

巴黎圣傑門專賣店於週五限量發售內馬爾球衣，大批球迷通宵達旦排長龍搶購。據法國媒體消息，1萬件印有內馬爾球衣名字和號碼的巴黎球衣，在6小時內便被球迷搶購一空。

此外，內少的專屬球衣在網上銷量也突破1萬件以上，根據目前官網中的售價，保守估計，銷售額已經突破百萬歐元！雖然官方並沒有發佈具體的銷量數字，但是憑藉“內馬爾效應”的這股熱潮，大巴黎新10號球衣的銷量很有可能會繼續創造新的奇蹟。