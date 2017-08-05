【英社區盾】新賽季開胃菜 藍調鎗手搶頭彩

（倫敦5日訊）英超冠軍“藍調”切爾西將於本週日在倫敦溫布利球場舉行的英社區盾對陣“鎗手”阿申納，迎來英超新賽季前傳統的“開胃菜”。切爾西主帥孔蒂坦言希望能夠奪得冠軍。

對於英社區盾準備情況，孔蒂說：“阿扎爾和巴卡約科會缺陣，他們希望盡快恢復。至於他們能否趕上英超首輪，現在回答還太早了，我們需要保持耐心。這兩人的身體情況都有很大改善，不過還沒有準備好。

孔蒂要奪冠

上賽季英足總杯決賽輸給阿申納很遺憾，我們很瞭解這個對手，他們很強大，這將是又一場艱難的比賽，我們希望用一場勝利來開始新的賽季。社區盾是一場正式比賽，是本賽季第一個冠軍爭奪戰，非常重要，希望我們能夠踢出高強度比賽。”

在參加切爾西季前之旅時，切爾西小將肯尼迪（21歲）發表過辱華言論，隨後被球會提前送回倫敦。孔蒂表示，雖然肯尼迪在1月份回歸切爾西，但他只出場過2次，“需要找一個能夠讓他獲得出場時間的解決方案。”

莫拉塔料首發

切爾西新援莫拉塔本場預計首發，畢竟迭戈-科斯塔已不在主帥孔蒂的計劃之內。切爾西邊鋒佩德羅則因傷上陣成疑。

這兩支倫敦球隊在季前的中國站已交手過，當時切爾西以3比0大勝。不過，本場社區盾將是雙方的真正考驗，以測驗兩隊的新賽季備戰情況。

桑切斯上陣成疑

阿申納將評估桑切斯的狀態，然後決定是否讓智利“大腿”上陣。桑切斯剛從流感中恢復過來，但在訓練中心情不錯。阿申納中場核心厄齊爾在日前沒有進行完整的訓練，但預計會擺脫踝關節問題，趕得及週日的大戰。阿申納新援拉卡澤特預計獲得首發，拉姆西同樣獲得上陣機會。

在上賽季的英足總杯決賽，阿申納在溫布利以2比1擊敗切爾西奪冠，現在這兩支球隊又在溫布利狹路相逢。不過，歷史數據表明，是否能夠贏得社區盾與隨後的英超表現並無直接聯繫。溫格說：“我只想專注我的工作，並且盡我能力拿下盡可能多的比賽和冠軍。在英足總杯決賽，我們證明兩隊之間的差距並非那麼大，我們現在必須在週日再次證明這一點。”

當被問到是否有信心桑切斯在被強留後仍會為槍手全力以赴時，溫格說：“當然，為什麼不？我確信儘管你只有一份短合同，你也會表現得很好，而這也是桑切斯的性格。他是一個勝利者，當他踏上球場，他就想贏。他無比熱愛足球。”

在今夏續約後，這是溫格第一次在新聞發佈會面對媒體。對於上賽季末段槍迷瘋狂的倒溫潮，溫格做出一個道歉的手勢說：“我很抱歉，我現在仍在這里，我可以理解你們想要殺死我，但在這一刻，我還活著。我們上賽季奪得英足總杯，並且拿到75個英超積分，我們當然對此不開心，但有些球隊表現更差。”