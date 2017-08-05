國際通緝犯潛總部行竊 台民進黨機密恐外洩

（台北5日訊）台灣民進黨中央黨部驚傳遭韓籍國際通緝犯潛入，偷走黨部內的電腦、文件、現金及小型保險箱，由於行竊地點敏感，民進黨主席蔡英文身兼總統，這宗盜竊案不是單純治安事件，有關單位已介入調查，目前疑犯仍在逃。

據悉，疑犯為34歲韓籍男子趙準基（譯音），早已被國際刑警通緝。他於本週二

境台灣，其後入住台北信義區的W酒店，翌日凌晨潛入民進黨中央黨部，偷走約9萬元新台幣（約1.2萬令吉）現金、一台電腦、一批文件，以及一個小型保險箱。

黨稱僅損失現金

民進黨事後發聲明承認，黨部調閱閉路電視畫面發現，週三凌晨確實有一名男子潛入中央黨部8樓，過程約10分鐘。經黨部清查，發現有9萬多元現金損失，但沒任何資料或設備損壞。

民進黨表示，從閉路電視畫面看出疑犯沒帶走中央黨部內任何資料、電腦或設備，而黨部8樓為民進黨智庫所在，有不少會議室，黨主席蔡英文的辦公室位於9樓，強調關於蔡英文或其他機密資料並無外洩。目前全案正在偵辦中，一切交由警方來處理，並請外界別多做臆測。另外，民進黨發言人楊家俍說，案發前一天中央黨部有活動，同事打開8樓的兩道門後，忘記鎖上其中一道門，才讓疑犯能輕易闖入，一切都是巧合。