逾百青年“執法” 關電驅趕馬機客 警不捉 我們捉

（吉隆坡4日訊）警察不捉，我們來捉！昨天深夜約百名巫裔青年闖入鵝嘜一間隱藏在桌球中心內的賭博機中心，強行關上電掣並趕走顧客，現場氣氛緊繃，但雙方都克制下來，沒有發生肢體衝突。

這個自稱為鵝嘜區年輕人的組織，聲稱是因為不滿鵝嘜區賭博機中心氾濫，而執法部門又遲遲沒有採取行動，唯有自行召集人馬對付賭博機中心。

他們先突擊峇都花園一間桌球中心後，便在店外拉起橫幅，要求反貪污委員會、警方及移民局，即刻採取行動對付賭博機中心業者及涉嫌包庇他們的人士。

組織發言人莫哈末凱魯（38歲）指出，他們從晚上11時開始行動，突擊附近4間賭博機中心，直至今早8時才結束行動。

關電掣阻營業

他說，他們在這間賭博機中心發現一批賭客，年齡最小僅15歲，並聲稱這間賭博機中心已經開了兩年，卻沒有受到對付。

“我們只是把電掣關掉，不讓賭博機中心繼續營業，但沒有干擾擁有合法營業執照的桌球中心。”

這群年輕人也指控，鵝嘜地區至少有10間賭博機中心正在營業。

針對此事，鵝嘜警區主任阿里阿末指出，警方將會對這項指控的真實性展開調查，他強調，警方每天巡視及取締賭博機中心，鵝嘜區的非法賭博問題並不嚴重。

他說，警方沒有接到業者針對這批人突擊賭博機中心的投報，但會展開調查，暫時不欲評論。

“警方非常重視賭博機中心氾濫的指責，我們會在調查清楚後，才決定採取什麼行動。”

警：接情報肯定會取締

全國反風化、肅賭及私會黨取締組主任羅海米強調，警方的“骰子行動”展開至今仍未停止，而且頗有成效。

他坦承，非法賭博機中心已經明顯減少，但類似非法活動實在難以杜絕，在一些地區還是有人偷偷經營。

他指出，確實有人利用合法營業執照暗地裡經營非法賭博機活動，只要警方接獲可靠情報，肯定會上門取締。

午夜營業 電眼監督

娛樂場所變賭博中心

（吉隆坡4日訊）部分娛樂場所及網啡業者掛羊頭賣狗肉，開店進行非法賭博活動，而且經常想出新花招避開警方檢舉。

冼都警區主任慕努沙米指出，許多業者為了避免被取締，而選擇在午夜過後才營業，還安裝閉路電視監督店外情況。

他說，一旦發現警方有行動，業者便關掉所有賭博機，同時刪除電腦內的賭博應用程式，警方唯有派出警隊專業技術人員，搜回被刪掉的數據。

“每一次行動，我們都必須投入大量警力，除了捉人及扣押賭博機，還需其他單位配合切斷電源及吊銷營業執照。”

他表示，昨天下午5時許，警方突擊增江南區一間非法賭博機中心，逮捕一名63歲華裔男子，起獲8台電腦及58令吉現款。