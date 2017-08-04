迪拜住宅摩天樓大火 兩年第二燒　住戶急疏散

（迪拜4日訊）阿聯酋迪拜碼頭區知名的86層樓火炬大廈（Torch Tower），繼2015年發生嚴重火災後，昨天深夜再度失火，多個樓層遭殃，並一度傳出有4人受傷。不過，當局宣稱，事發後大樓住戶全數成功疏散，並無造成傷亡。經過數小時灌救，消防員在當地時間今天凌晨4時（大馬時間上午8時）已把大火撲滅。

火炬大廈是全球最高的住宅大樓之一，地面以上有79層，高336.1公尺，共有676個單位。迪拜警方表示，起火點位於9樓，火勢波及超過40層樓。

從現場照片可見，火舌及濃煙不斷冒出，並且不斷有碎片從高處墜落。政府民防部隊出動多輛消防車到場灌救，並封鎖大樓周邊，消防隊也緊急撤離住戶，並衝入大樓拉水線灌救。

殃及超過40層樓

有目擊者指出，現場不斷有焚燒的碎片掉落，還有目擊者在推特上警告說：“如果你人在大樓裡，趕快出來，火勢迅速延燒中”。從現場民眾拍攝的影片中可以看到，消防員拚命想要撲滅大火，而燒毀的大樓碎片一直往下掉，更波及地面的車輛。

隔熱板亦有問題

火炬大廈在2011年5月落成，曾是全世界最高的住宅大樓，目前排名第四位。據悉，大廈於2015年2月21日發生過嚴重火災，當時有百餘人吸入濃煙不適，幸無人死亡；上次大火也造成101間公寓單位和部分公共設施燒毀，重建工程目前還在進行中。

民防部隊表示，該大廈外牆的易燃隔熱板導致火勢迅速蔓延，情況與6月中旬奪走89條人命的英國倫敦格倫費爾大樓大火相似。