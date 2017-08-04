【法甲聯賽】逾11億簽大巴黎5年 內馬爾史上最貴

（巴黎4日訊）法甲豪門巴黎聖傑門週四宣佈與巴塞羅納球星內馬爾（25歲）簽下5年的合約，一次性付清內馬爾2.22億歐元（約11.26億令吉）的違約金，和巴塞的合同也終止。內馬爾也由此超過法國中場博格巴去年加盟曼聯時的1.05億歐元（約5.33億令吉），讓其成為世界上最昂貴的球星。

博格巴的足壇歷史身價最高的紀錄僅保持1年，就被內馬爾所打破。內馬爾的2.22億歐元將博格巴去年創下的1.05億歐元的紀錄翻了一倍還要多。葡萄牙球星C羅納多當年轉會皇馬的身價為9400萬歐元（約4.77億令吉），而1997年羅納多從巴塞轉會國際米蘭時，身價為2800萬歐元（約1.42億令吉）。也就是說，當年兩個C羅加上一個大羅的總身價，才不過2.16億歐元（約10.96億令吉），甚至比內馬爾的2.22億還要低600萬歐元（約3040萬令吉)。

可買兩個C羅+大羅

內馬爾效力大巴黎期間的年薪將達到3000萬歐元（約1.52億令吉），為其在巴塞時薪水的三倍。

大巴黎表示，內馬爾的加盟，彰顯球會衝擊世界足球頂尖水準的意願。大巴黎主席納賽爾說：“內馬爾是世界上最優秀的球員之一，他的取勝鬥志、人格力量以及領導能力讓他身處優秀運動員行列之中，他將為球會帶來非常積極的作用。隨著內馬爾的到來，我相信球會能夠離既定目標更近一些，最終實現遠大的夢想。”

內馬爾說：“很開心加盟巴黎聖傑們，自從我踏上歐洲足壇以來，這里就是最具競爭力和雄心的球會之一。這是吸引我來到這里的原因，同時我還有著激情和能量。在歐洲賽場踢了4年後，我感覺自己準備好去迎接這場挑戰。從今天開始，我將竭盡所能幫助到新的隊友，為球會開創新的局面，為全世界範圍內數以百萬計的球迷帶來歡樂。”

內馬爾離開戰績出色的巴塞。外界分析認為，也是為了擺脫前巴塞隊友、五次世界足球先生得主梅西的耀眼光環。來到渴望在歐戰賽場有所成就的大巴黎，內馬爾得到一次證明自己的機會。

卡塔爾體育投資2011年成為大巴黎最大股東，但他們在歐冠賽場的最好成績僅為闖入8強。上賽季聯賽，大巴黎的優勢不復存在，最終被摩納哥奪走法甲冠軍。

內馬爾將在新賽季身穿10號球衣。據悉，他的亮相發佈會將於週五舉行。內馬爾屆時將在王子公園球場的主場球迷面前亮相。

內馬爾在球會總共贏得15座冠軍獎杯。效力巴塞4年間，他在186場比賽中攻入105球，隨隊贏得兩次西甲、一次歐冠以及三次西國王杯冠軍。

內少深情告別：巴塞永存我心中 內馬爾在同大巴黎簽約後，也在Instagram發佈一段視頻，回顧在巴塞羅納的四年時光。 回憶4年的巴塞生涯，內馬爾表示：“運動員的生涯總是充滿挑戰，有些事上天強加給我們的，而另外的則來自我們的選擇。我來到加泰羅尼亞時只有21歲，我還記得我在巴塞的第一天，我見到我曾經的偶像梅西、巴爾德斯、哈維、伊涅斯塔、普約爾、皮克等人。” “很榮幸能夠同我這輩子見過最偉大的球星梅西一起踢球，我確定沒有比他更優秀的球員。不管在場內還是場下，梅西都是我的好朋友和好搭檔，能夠和他踢球是我的榮幸。我和梅西蘇亞雷斯組成鋒線的搭檔，我們幾乎征服一名球員所能征服的一切，我們一起經歷很多難忘的時刻。巴塞羅那對我來說不僅僅是一座城市，它是我的故鄉，我愛巴塞，我愛加泰羅尼亞。我要感謝巴塞球迷多年來的厚愛。” “這是我人生中第二次做出違背我的父親意願的決定，父親，我尊重您的意見，但是我已經做出決定，我希望您能夠和以前一樣，繼續支持我。巴塞羅那和加泰羅尼亞將會永遠在我心中，但是我需要去迎接新的挑戰，我已經接受大巴黎的邀請。大巴黎向我展現球會的宏偉藍圖，我也做好迎接新挑戰的準備。離隊是一個艱難的抉擇，但這是我在25歲時做出的成熟的決定。” 巴塞隊友告別內少 蘇神：我愛你兄弟！

對於內馬爾的離開，巴塞隊友蘇亞雷斯、拉基蒂奇和特爾施特根等人紛紛送上祝福。蘇亞雷斯通過Instagram向這位好搭檔告別：“朋友，祝福你未來一切都好！我很感激你對我付出的愛，我從你身上學到的東西，以及我們一起度過的特別時光！像這樣子繼續下去吧，永遠不要改變，我愛你，兄弟。” 巴塞中場拉基蒂奇在的instagram上寫道：“兄弟，祝你在新旅程中好運，三年了，我們一起經歷了很多美好的瞬間。我會想念你的，祝你在新的階段里一帆風順！” 特爾施特根也通過社交網絡向內馬爾告別：“你給我們所有人帶來了歡笑，不僅僅是球會，還有世界上所有的球迷。我們曾一起舉起諸多獎杯，我們曾共同度過美好的時光。這段記憶我永遠都不會忘記。內馬爾，祝你在新的旅程里一帆風順，我相信我們會再見的，祝你好運！” 另一方面，巴西球王比利發推文恭喜內馬爾從巴塞羅納轉會至巴黎聖傑門。他祝福內馬爾：“面對新的挑戰，祝你好運”！巴黎是一個美麗的城市，也是我全世界最喜歡的城市之一。”

內馬爾上陣成疑 大巴黎矢取開門紅

（巴黎4日訊）法甲亞軍巴黎聖傑門將在新賽季法甲聯賽主場迎戰升班馬亞眠。儘管，巴黎聖傑門頭號新援內馬爾上陣成疑，但軍心大振的大巴黎勢必全力爭勝取得開門紅。

目前尚不確定內馬爾能否參加大巴黎面對亞眠的新賽季聯賽首戰。大巴黎需要在週五完成手續提交並給內馬爾註冊，如不能及時完成，內少的大巴黎首秀可能將向後順延一週。

除了內馬爾外，大巴黎還免費獲得巴西右衛阿爾維斯的效力，以及從索西達引進左衛博奇切。阿爾維斯在上周對摩納哥的法國超級杯打入1球，顯然迅速融入球隊。不過，大巴黎後衛馬克斯維爾（35歲）已在上賽季末宣佈退役。

大巴黎的法甲4連霸在上賽季被摩納哥終結。本賽季，大巴黎重本引進巴塞羅納球星內馬爾，勢必奪回失去的法甲冠軍。

上賽季季軍尼斯在首戰硬碰傳統強隊聖埃丁，要打響首炮面臨難度。尼斯在上賽季以“黑馬”姿態奪得季軍，本賽季仍保留大部分主力如“巴神”巴洛特利，仍有競爭歐洲賽場的本錢。尼斯至今在轉會市場上僅花費不到1000萬歐元（約5070萬令吉）。

上賽季殿軍里昂在賣出多名主力球員如拉卡澤特後，實力大打折扣，在新賽季的歐冠前景不大樂觀。不過，里昂首仗主場對上賽季法乙冠軍斯特拉斯堡，仍然看高一線。