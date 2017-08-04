周杰倫潮牌進駐 大馬粉絲喊賣很貴

（吉隆坡4日訊）明年1月27日來馬開唱的周杰倫（周董），靜悄悄將個人服裝品牌PHANTACi進駐沙巴，於8月1日正式營業。一向不按牌理出牌的周董，選擇不在吉隆坡開業，讓不少粉絲驚呼。

潮牌PHANTACi在臉書宣佈正式插旗東馬第一大城，“近年來 PHANTACi積極擴展事業版圖，不僅放眼台灣，更積極邁向海外市場；繼去年接連開拓大獲好評的海外直營店鋪PHSG（新加坡）以及PHBJ（北京）之後，PHANTACi再接再勵於今年8月拓展第3家海外直營店舖──沙巴。”

PHANTACi正式進駐沙巴首府亞庇頂級商場Imago Shopping Mall。據了解，PHANTACi佔了兩間店面，除了突顯周董的街頭流行時尚風格，還推出“Sabah”字樣的沙巴限定商品。不過，該品牌的商品不便宜，“PHANTACi SABAH TEE”售價約224令吉、帽子約205令吉。

PHANTACi是由周董和好朋友RIC創辦，品牌名字由Fantasy與Phantom兩個字所組成。周董熱愛電玩，所以對“Fantasy“情有獨鐘，他的第2張和第7張專輯分別取名《范特西》及《依然范特西》。該店和商場不約而同在官方臉書宣布開幕日期，惟不願透露周董會否現身。住在亞庇的周董粉絲們，不妨前往該店探個究竟，說不定會遇見偶像喔！