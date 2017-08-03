【東盟系列會議】杜特蒂狠批朝核 爆粗怒罵金正恩

（馬尼拉3日訊）東盟外長系列會議昨天起在菲律賓首都馬尼拉舉行，朝鮮核問題成了會議焦點之一。輪值主席國菲律賓總統杜特蒂在一場活動上，大肆批評朝鮮發展核武如同正在玩危險的玩具，更爆粗怒罵朝鮮最高領導人金正恩。
杜特蒂出席菲律賓國稅局慶祝活動，在致詞時提及朝鮮半島問題時說，金正恩表面看來雖是個和善的胖子，實際上是一名心理不正常的狂人。他又稱，如果金正恩犯下一個錯誤，那麼遠東地區將變成不毛之地，他可能會引爆核子戰爭，毀掉亞洲。朝鮮方面未就杜特蒂的言論作出回應。
據悉，這並非杜特蒂首次辱罵金正恩，今年4月杜特蒂在與美國總統特朗普通話時質疑金正恩的頭腦有問題，要求美國不要再刺激一個“想要終結全世界的瘋子”。
東盟外長會議在本週結束後，菲律賓外長將於下週一召開東盟論壇，包括中國、美國、澳洲、印度、日本、俄羅斯、韓國、朝鮮等27國將派代表出席。
美國務卿首訪東南亞
其中，美國國務卿蒂勒森將展開首次訪問東南亞行程，除了到菲律賓出席東盟會議，他亦將會訪問泰國和馬來西亞。
蒂勒森在東盟會議期間，將與中國外長王毅等相關國家外長會晤，但美國務院代理亞太助卿董雲裳說，蒂勒森並不會與朝鮮外長李勇浩會面。
董雲裳說，朝鮮問題會是這次蒂勒森出訪東南亞關注的焦點之一，美國的目標就是要製造壓力，讓朝鮮感到孤立，美國也會尋求與國際社會合作，呼籲各國確實履行聯合國安理會的相關制裁決議，大幅減少與朝方的各種來往。
對於美國宣布退出跨太平洋夥伴協定(TPP)，外界質疑特朗普放棄前總統奧巴馬時代的亞太再平衡戰略，顯示美國不再重視亞洲，董雲裳則不認同這樣的說法。她指出，美國仍是亞太區域安全的提供者，蒂勒森出訪東南亞也凸顯美國與亞太區域接觸，以及亞太地區是美國要關注的優先要務的好機會。
會議聚焦朝鮮與南海
除了朝鮮核問題，南海也是這次東盟會議的焦點，當中將要求成員國儘快與中國討論及通過《南海行為準則》框架，以紓緩南海緊張局勢。該框架將是各方未來正式協商南海行為準則時的依據，通過後將呈交各國領袖，獲批後各國將採取步驟，包括成立聯合工作小組，朝正式協商推進。
杜特蒂召開緊急會議 擬增兵2萬對付恐怖威脅
杜特蒂前天與參議員召開緊急會議，要求國會撥款讓軍方徵召2萬名新兵，以對抗在菲南動盪地區宣稱效忠極端組織IS（哈里發國）的恐怖分子及在南部日俱增的恐怖威脅。
杜特蒂告訴參議員指，最新情報顯示恐怖分子計劃對棉蘭老島的3座城市發動攻擊，但與會議員不肯透露哪些城市將面臨恐襲威脅。
參議院多數黨領袖索托說，杜特蒂希望為陸軍增加2萬名新兵。其他議員指，杜特蒂尋求國會資助，為升級軍事裝備和情報能力的計劃撥款。
此外，前總統小阿奎諾日前在電視台訪問時，批評杜特蒂的掃毒行動似乎並無成效，並稱在他執政時，菲國有180萬人吸毒，杜特蒂上任後經過一年多的鐵腕掃毒，如今吸毒人數仍是180萬人。
杜特蒂對此反駁，形容小阿奎諾是“傻子”和“蠢蛋”，並指小阿奎諾執政6年，僅查獲3045公斤的毒品，而他掃毒一年多來，已查獲2445公斤毒品。
總統府發言人亦表示，杜特蒂政府過去一年間逮捕逾9.6萬名毒販，遠超過小阿奎諾任期內抓獲的毒販總和7.7萬人。
光明日報