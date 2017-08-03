【東盟系列會議】杜特蒂狠批朝核 爆粗怒罵金正恩

（馬尼拉3日訊）東盟外長系列會議昨天起在菲律賓首都馬尼拉舉行，朝鮮核問題成了會議焦點之一。輪值主席國菲律賓總統杜特蒂在一場活動上，大肆批評朝鮮發展核武如同正在玩危險的玩具，更爆粗怒罵朝鮮最高領導人金正恩。

杜特蒂出席菲律賓國稅局慶祝活動，在致詞時提及朝鮮半島問題時說，金正恩表面看來雖是個和善的胖子，實際上是一名心理不正常的狂人。他又稱，如果金正恩犯下一個錯誤，那麼遠東地區將變成不毛之地，他可能會引爆核子戰爭，毀掉亞洲。朝鮮方面未就杜特蒂的言論作出回應。

據悉，這並非杜特蒂首次辱罵金正恩，今年4月杜特蒂在與美國總統特朗普通話時質疑金正恩的頭腦有問題，要求美國不要再刺激一個“想要終結全世界的瘋子”。

東盟外長會議在本週結束後，菲律賓外長將於下週一召開東盟論壇，包括中國、美國、澳洲、印度、日本、俄羅斯、韓國、朝鮮等27國將派代表出席。

美國務卿首訪東南亞

其中，美國國務卿蒂勒森將展開首次訪問東南亞行程，除了到菲律賓出席東盟會議，他亦將會訪問泰國和馬來西亞。

蒂勒森在東盟會議期間，將與中國外長王毅等相關國家外長會晤，但美國務院代理亞太助卿董雲裳說，蒂勒森並不會與朝鮮外長李勇浩會面。

董雲裳說，朝鮮問題會是這次蒂勒森出訪東南亞關注的焦點之一，美國的目標就是要製造壓力，讓朝鮮感到孤立，美國也會尋求與國際社會合作，呼籲各國確實履行聯合國安理會的相關制裁決議，大幅減少與朝方的各種來往。

對於美國宣布退出跨太平洋夥伴協定(TPP)，外界質疑特朗普放棄前總統奧巴馬時代的亞太再平衡戰略，顯示美國不再重視亞洲，董雲裳則不認同這樣的說法。她指出，美國仍是亞太區域安全的提供者，蒂勒森出訪東南亞也凸顯美國與亞太區域接觸，以及亞太地區是美國要關注的優先要務的好機會。

會議聚焦朝鮮與南海

除了朝鮮核問題，南海也是這次東盟會議的焦點，當中將要求成員國儘快與中國討論及通過《南海行為準則》框架，以紓緩南海緊張局勢。該框架將是各方未來正式協商南海行為準則時的依據，通過後將呈交各國領袖，獲批後各國將採取步驟，包括成立聯合工作小組，朝正式協商推進。