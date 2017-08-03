【法甲聯賽】已體檢 週五官宣 內馬爾情定巴黎

（巴黎3日訊）巴塞羅納25歲巴西射腳內馬爾轉會巴黎圣杰門的事宜已幾成定局。週三，他已在葡萄牙波圖完成巴黎體檢。據悉，他而後再回到西班牙收拾行李後，週四就轉飛法國巴黎，巴黎週五就會官方宣布這筆將破世界足壇轉會費紀錄的交易。

無論各方面如何阻止，內馬爾轉會一事已勢在必行了。他週三上午一度回到巴塞羅納訓練基地，正是與隊友告別。而後，巴塞也在一份公告中宣佈了他即將離隊的消息。

巴塞羅納公告寫到：“在其父親兼經紀人和顧問的陪同下，內馬爾今早向球會告知了其離隊的決定。”巴塞同時在公告中還表示，已告知內馬爾團隊必須要一次性支付合同內規定的2.22億歐元（約11億令吉）的違約金或買斷費用。

將得到10號戰袍

法國《巴黎人報》稱，內馬爾已在波圖接受體檢，而上賽季結束後退役，目前擔任巴黎圣杰門體育主管助理的巴西老將馬克斯韋爾也在波圖陪同內馬爾體檢。

西班牙《每日體育報》透露，內馬爾之所以在波圖完成體檢，而不是巴黎或者球會老闆所在的卡塔爾，主要因為他希望避開媒體的關注。

另據《巴黎人報》報道，內馬爾有望與巴黎圣杰門簽下為期5年的合同，年薪將達到3000萬歐元（約1.5億令吉），這將是其在巴塞羅納期間薪水的3倍。

也是權威的英國《天空體育》則指出，內馬爾的轉會，算上轉會費和薪水等，巴黎圣杰門需要一共花掉4.5億英鎊（約25億令吉）的巨款，這將是足壇史上前無古人的超級合同。

另一方面，法國《隊報》則稱，內馬爾在巴黎圣杰門，將得到球隊的10號戰袍。巴黎10號原本是屬於阿根廷中場帕斯托雷的，而後者已明確表態稱，他要把10號讓給內馬爾。

“我希望他在加盟的第一天就快樂開心。”帕斯托雷這樣說道。帕斯托雷將重新穿回27號，這是他以前在巴勒莫時代的號碼，他在巴黎圣杰門也一度穿過這一號碼。