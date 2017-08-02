向中國駐洛杉磯領事館開多鎗 華裔男犯案後吞鎗亡

（洛杉磯2日訊）美國一名華裔男子昨天向中國駐洛杉磯總領事館的大門和門牌連開多槍，男子犯案後吞槍自殺身亡，事件未造成其他人員傷亡。美方稱，開槍男子是中國公民，目前正循謀殺方向調查，惟其自殺動機未明。中國駐洛杉磯總領事館表示，中方對事件嚴重關切。

事發於當地時間週二清晨6時許（大馬時間今早9時許），該名年約60歲的男子在車內向領事館開槍，警員其後發現他在自己的車內吞槍自殺。現場目擊者稱，男子當時駕駛一輛灰色豐田汽車到現場犯案。

現場發現逾18個彈孔

當地媒體報導，領事館正門的玻璃門窗和金屬門框被打穿，至少發現8個彈孔；其餘還有十多個彈孔落在建築大樓正門的牆壁上。事發時，總領事館還沒到辦公時間，槍手開槍時，領事館保安人員正在不遠處的警衛亭值班，他們並無受傷。

洛杉磯警方和聯邦調查局正對事件作進一步調查，當局尚未公佈死者姓名，也暫時不清楚其犯案動機。

中國駐洛杉磯總領事館回應事件，表示中方對此嚴重關切，並已要求美方採取一切必要措施，確保總領館辦公地點和外交人員安全，同時盡快查明有關事件的具體情況。

自殺動機未明

據了解，這是中國駐洛杉磯領事館第二次發生槍擊案，對上一次是在2011年12月15日，一名來自上海的男子張寶亮疑與領事館門外與保安發生爭執，一怒之下在連開9槍，其後開車離去；他於3小時後到警局自首，警察收繳了他犯案時用的手槍，並以故意謀殺罪將他起訴。