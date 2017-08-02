巴黎交易內馬爾涉違規 西足聯喊停

（馬德里2日訊）內馬爾尋求轉會法甲豪門巴黎聖傑門一事，出現了羅生門，就在法國《隊報》透露內少即將在下週一簽約后，西班牙《每日體育報》週三封面大標題顯示，由於大巴黎涉嫌違規，西足聯盟已對這宗轉會交易“喊停”！

據週二的法國《隊報》報道，內馬爾將在下週一與大巴黎簽約。這家知名的體育媒體確信，內馬爾將在本週末接受大巴黎的體檢，PSG就會正式宣佈簽下內馬爾。內馬爾的合同毀約金高達2.22億歐元（逾11億令吉）。

內馬爾剛剛在中國參加了一系列商業活動，雖然媒體曾猜測他會從中國飛往卡塔爾，在那里進行體檢，但他卻沒這麼做。從上海飛回巴塞羅納時，內馬爾和他的父親在被問到轉會的問題時，一直保持沉默。

不管如何，大巴黎已經開始為引進內馬爾做好準備了。 據《隊報》消息，巴黎聖傑門方面已經聯繫巴黎市政廳，準備將內馬爾的亮相儀式安排在埃菲爾鐵塔下。

需證明付毀約金不違法

大巴黎老闆納塞爾擁有的BeIN體育電視台也在社交網站宣佈，內馬爾已經做出了離開巴塞的決定。巴黎將為內馬爾提供一份為期5年，年薪3000萬歐元（逾1.5億令吉）的大合同。

然而，就在所有人都以為內少轉會大局已定時，西班牙《每日體育報》卻披露，西班牙職業足球聯盟決定不接受大巴黎為內馬爾支付的合同毀約金，理由是巴塞與內少還有合同糾紛，而大巴黎這麼做將違背歐足協財政公平法案。

按照正常流程，在巴黎把錢付給內馬爾後，內少再把錢匯入西甲職聯賬號，拿著轉賬單據就可以到聯盟要求與巴塞解約。之後，聯盟會把毀約金匯入巴塞的賬戶。

然而，聯盟卻不接受內少的毀約金，也就是說，不允許大巴黎買斷他的合同。理由有兩個：第一是內馬爾續約獎金問題還未解決，此前巴塞曾答應給內少父親2600萬歐元續約獎金，但在內馬爾要走人后，巴塞打算不給這筆錢。

第二是巴黎若支付內馬爾合同毀約金，可能違反歐足協的財政公平法案，西甲職聯要求大巴黎出示他們支付高額毀約金，能證明他們並不違背這項法案的證據。

西足聯：違反財政公平法

大巴黎付毀約金也要告

西班牙職業足球聯盟主席特瓦斯表示：“我們之前已經提醒巴黎聖傑門主席，我們會做什麼，但PSG我行我素。我不相信有球會可在支付2.22億歐元之後，還不會違背公平法案。”

“大巴黎稱他們的商業收入超過皇馬和曼聯，也就是說他們的商業價值高於這兩家球會，這是不可能的。”特瓦斯強調。

特瓦斯還說：“哪怕巴黎聖傑門不支付合同毀約金，我們也會去控訴他們。我們不會接受PSG這樣的不屬於西甲的球會付出的毀約金，更何況他們還違反了相關規定和法律。這樣是不合理的。”

在西班牙職業足球聯盟拒絕接受內馬爾毀約金的情況下，大巴黎只有兩條路走，第一是到歐洲足協、國際足聯、體育仲裁庭乃至民事法庭狀告西甲聯盟，不管他們能不能成功，這肯定是一個漫長兼繁瑣且折磨人的過程，對內馬爾極其不利。

第二就是與巴塞達成一致，以轉會的方式進行交易。據西媒報道，巴塞表示只有在大巴黎將維拉蒂列進轉會交換名單的情況下，他們才願意與大巴黎談判。

內少回巴塞備戰

在結束亞洲行之後，內馬爾週二飛返巴塞羅納。當地時間週二晚約11點，內馬爾出現在巴塞羅納機場，雖然內少滿足了球迷們的合影請求，但卻拒絕回答媒體“週三是否參加訓練”的問題。

迄今為止，內馬爾從未公開就自己的未來表態。有某巴西媒體透露，預測內馬爾會在本週三與巴塞隊友們告別。當地時間週三早上9點半，巴塞開始集結備戰甘伯杯，內馬爾也有亮相並且和隊友們一同集訓。

與此同時，儘管動用了強大的財力強挖內馬爾，但是大巴黎球會老闆赫萊非如今在嘴上還說：“內馬爾目前還是巴塞羅納的球員，我們需拭目以待。我暫時不想談內馬爾。時間會告訴我們答案。我要重申，他還是巴塞球員。”