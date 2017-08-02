232人與死神擦身過 朝導彈險擊中法航客機

（華盛頓、首爾2日訊）朝鮮上周五晚試射射程可覆蓋整個美國本土的“火星14型”洲際彈道導彈，美國一名官員聲稱，當天導彈差點擊中一架法國航空公司客機。事緣導彈墜入日本專屬經濟水域前不足10分鐘，一架法航波音777客機正途經該區域上空。

據美國廣播公司（ABC）報導，該架編號293的法航客機載有323人，由東京飛往巴黎，當時正在北海道以西上空飛行。飛行數據顯示，導彈墜入北海道以西的日本專屬經濟區海域前不足10分鐘，法航航班飛過附近上空。

僅差10分鐘

但法航回應報導時指，導彈測試區無干擾客機的飛行路線，客機當時亦無報告出現任何問題，公司會與有關部門合作，研究合適的飛行路線。

不過，美國國防部卻對導彈對民航機的潛在威脅表示關注。發言人指，導彈的確飛過商務客機所使用的繁忙領空，並指該處水域亦常有日本漁船作業，並會有商船經過。美國試射導彈前，通常會發新聞稿，但朝鮮試射導彈卻沒有預先發出警告。

今年3月，一架載有兩百多人的中國民航機便曾飛越朝鮮導彈飛行路線區，但平壤當局事前從來沒有發出警告。

美2航母赴半島震懾朝

朝鮮一個月內兩度發射洲際彈道導彈，外界關注美國會採取何種行動回應。有韓國官員透露，美韓原計劃於本月21日舉行的“乙支自由衛士”演習期間，出動美軍航空母艦，但由於朝鮮挑釁的風險增加，因此美軍或提前出動2艘航母。

韓聯社報導，韓國軍方情報認為，朝鮮很可能繼續發射“火星14型”洲際彈道導彈或潛射彈道導彈，甚至進行第6次核試，因此兩艘美國航母里根號和卡爾文森號有望繼5月底與日韓舉行軍演後，再次到朝鮮半島水域。

美軍今天將在加州范登堡空軍基地試射不帶實彈的“民兵三型”洲際彈道導彈，被視為向朝鮮作出警告。不過，美軍則稱這是常規測試，目的是確認及核實這套武器系統的有效性、戰備性和精確性。

美卿冀尋求對話

另外，美國國務卿蒂勒森亦強調，美國無意推翻朝鮮政權，並希望尋求對話，強調美國並非朝鮮敵人。他又指，在朝鮮問題上，美國不責怪中國，但呼籲中國發揮對朝鮮的無人能及的影響力。

美國民赴朝禁令

記者人道工作者獲豁免

美國早前宣布禁止國民前往朝鮮，一旦入境其美國護照將會無效。不過，據最新文件透露，記者及人道工作者卻不在此限，只需向政府申請豁免，將仍可前往平壤。

美國政府將在今天正式把禁令刊登在聯邦公報上，將於30天後，即9月1日起正式生效。據昨天在網上披露的禁令文件中，顯示記者、人道工作者及任何“不違反美國利益”的國民將獲考慮豁免，可前往朝鮮。

由於美國大學生瓦姆比爾在朝鮮被判勞改，回國後死亡，國務卿蒂勒森宣布落實地區旅客限制，任何美國護照持有人均不可出境至朝鮮。