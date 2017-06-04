倫敦橋車撞人群刀手闖餐廳斬人 連環恐襲6死48傷

（倫敦4日訊）英國曼徹斯特演唱會恐襲發生才不過兩周，倫敦又再發生連環恐襲。3名疑似恐怖分子駕駛客貨車衝上倫敦橋行人路，高速撞向人群，跟著再闖入附近的博羅市場斬人，而倫敦南面的沃克斯豪爾區也發生斬人事件。警方其後證實有6人死亡，至少48名傷者被送往醫院，3名施襲者被警員擊斃。警方已把這次事件定性為恐怖襲擊，暫未知道是否與極端組織IS（哈里發國）有關。有目擊者稱，兇徒犯案時曾高叫“這是為了真主”。

這是繼今年3月22日國會大樓附近的西敏橋車撞人及上月22日曼徹斯特演唱會自殺式炸彈爆炸後，英國在短短兩個多月內發生的第三宗嚴重恐怖襲擊。

3狂徒被擊斃

事發於當地時間周六深夜10時半左右。有目擊者見到一輛白色客貨車駛過遊人如鯽的倫敦橋，突然衝上行人路，蓄意撞向人群。許多人都冷不提防，走避不及，應聲倒地。估計客貨車當時的時速高達80公里。

目擊者稱，現場秩序大亂，群眾陷入恐慌，之後多名男子下車，手持約12吋長的獵刀，闖入倫敦橋附近、餐廳酒吧林立的博羅市場一家餐廳行兇，有人被割喉，有人腹部中刀。大批警員趕到，現場響起多下槍聲。

由於疑兇身上穿疑似炸彈背心，警方大為緊張，隨即把背心引爆，但發現炸彈背心是假的。

此外，位於倫敦南面的沃克斯豪爾區又發生另一宗事故，據報也有是有人當街斬人。警方稱，倫敦橋和博羅市場襲擊事件屬恐襲，但在沃克斯豪爾區發生的是個別事件。事發後，警方封鎖附近地區，亦透過社交網站推特向市民發出安全警告，建議若遇到襲擊，“走、躲、告訴其他人”(run， hide， tell)。

英國首相特麗莎梅對受害者致哀；倫敦市長薩迪克汗發聲明譴責恐襲，形容恐襲針對無辜的遊客，只是懦夫而野蠻的行為。

多國發警示 特朗普再提入境禁令 倫敦再發生恐襲後，多國紛紛向當地的國民發出警示，勸諭小心。美國總統特朗普除了向英國表示願提供協助外，也藉機再提他屢遭法院擋下的穆斯林國家公民入境禁令，強調禁令可以為美國人提供額外的安全保障，法院不應再阻撓。 美國國務院指有關襲擊行為是懦弱的表現，重申美國將與英國團結反恐。 法國總統馬克龍說，在面對這起新的悲劇，法國比以往任何時候都還要站在英國這一邊。歐洲委員會主席容克、加拿大總理杜魯多等外國領袖亦向英國致以慰問。 中國駐英國大使館發出通告，呼籲身處英國的中國公民，要密切關注英國的安全形勢和警方提醒，保持警惕。 避開可能受襲地點 日本也發出類似警告，勸請國人避免到可能受襲的地點，包括觀光熱點、百貨公司、市集、演唱會場地，同時避免參加政治集會。 日本外交部說，日本旅客應“對周遭環境保持密切注視，若發現任何可疑事件，應盡速離開”。亞裔記者遭割喉一名亞裔男記者在事件中遭割喉，混亂之中被送上救護車。友人因擔心其傷勢，在社交網心急尋人。 據報道，受傷記者何先生（Geoff Ho）在位於博羅市場的酒吧餐廳遇襲，其受傷照片及片段曝光，可見他的頸部被刀刺傷，血流如注，但可以在警員陪同下，按著頸部傷口行走。 擔心再有襲擊 民眾促展延大選 恐襲再一次牽動英國民眾的不安，不少民眾在社交網留言關注週四舉行的大選。有人在網上發起請願，要求首相特麗莎梅展延大選，因為他們認為在這一刻，政府最優先要做的是保護國家和國民的安全。不過，首相府未就此回應。 在各個社交網站，網民紛紛留言對最新一宗慘劇表達感受。對於英國在兩週內便發生兩次嚴重暴力事故，許多人都感到憂慮，擔心類似事件會陸續有來，尤其是英國4天後便舉行全國投票，激進分子可能伺機再發動襲擊。 特麗莎梅召稍後主持政府緊急應變委員會會議，商討最新發生的襲擊事件。 英相支持率首錄負淨值 接二連三的不利消息，讓特麗莎梅領導的執政保守黨與在野工黨的支持率大幅收窄，令外界擔心保守黨會失去大多數黨地位，出現懸峙國會局面。英國最新民調顯示，特麗莎梅的個人支持率首次錄得負淨值，也有民調指保守黨的支持度僅領先1%，遠低於競選初期的大約20%的領先優勢。

目擊者心有餘悸

嚇到整個人僵着目擊者事後向記者憶述事發經過時，猶有餘悸，不敢相信眼前所出現的恐怖景象，指“我們正在橋上步行，那架客貨車突然衝上行人路。我們見到有數人被撞倒。”有些人是被客貨車從後撞到，根本不知道發生甚麼事，也無法走避。

任職管理顧問的53歲男子羅伯茨稱：“客貨車上的人是有目標地撞向人群的。我嚇到整個人僵著，不知道應該做甚麼才好。很恐怖。”他說：“我當時在想：我應該向那一個方向跑？”這時，他見到客貨車轉向橋的另一邊，撞到一名小女孩。他腦海即時想到，數月前在西敏橋發生的事件又重演了。

羅伯茨稱：“我見到有6人躺在地上，動也不動。過了不久，許多人走來，協助躺在地上的人。再過了不久，我聽到博羅市場那一方傳來類似開槍的聲音。”

還有一名途人說，事發時，他正站在橋上拍照，突然聽到附近傳來怪異聲。他稱：“我們聽到聲響，好像『卜』或『砰』的巨響。接著，我們便聽到許多人尖叫。”他又說：“那架 客貨車速度很快，擦過我們。險些撞到我和我的朋友。至少有一名女子被撞中，倒在地上。”有目擊者指混亂期間，疑有人摔落橋下，警方的巡邏艇正在附近水域搜索。

多人不及走避

一對夫婦受訪時說，他們當時在博羅市場外面，準備從隧道走向市場入口，見到許多人拔足逃跑，之後有一名身穿紅衣的男子出現，手上拿著一把大刀。有一名男子想上前制止，但無能為力，結果他被刺中，倒在地上。”那名紅衣男和另一人朝另一個方向逃走，有人向他們擲椅子。之後，附近傳來3下槍聲，肯定是槍聲，人群繼續慌張逃跑。

警持鎗衝入餐廳搜捕 喝令食客趴在地上

兇徒在倫敦橋撞倒徒人後，再跑到附近博羅市場餐廳斬人，有人拍到警方衝入其中一家餐廳的緊張場面。

片段初時見到顧客們在酒吧內走來走去，有點不知所措，突然多名持槍警察衝入酒吧內，大叫“趴在地上”，勒令民眾不要妄動。顧客們慌忙蹲下，躲在桌椅下，氣氛十分緊張。警察在場搜尋可疑人士，在酒吧內走來走，並大叫民眾待在原地不要亂動。

襲擊後，警方封閉倫敦橋一帶緝兇，受事件影響鄰近的地鐵站亦要暫時關閉。