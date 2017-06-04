（卡迪夫4日訊）第62屆歐冠決賽在威爾斯卡迪夫結束，皇家馬德里憑藉下半場的爆發以4比1大勝10人祖雲杜斯，成為首支蟬聯歐冠（改制後）冠軍的球隊，將奪冠紀錄改寫為12冠。祖雲連續5次歐冠決賽失利。C羅首開紀錄，成為第2位3屆歐冠決賽破門的球員。伊瓜因助攻曼朱基奇倒鉤扳平。下半場，卡塞米羅遠射破門，C羅再下一城，並以12球超過梅西，成為本屆歐冠最佳射腳。祖雲替補誇德拉多兩黃下場，皇馬替補阿森西奧錦上添花。

兩隊均是第6次參加歐冠決賽（不計1992年改制前），皇馬4年來3次打進決賽。皇馬主帥齊丹沒有冒險用剛傷愈的貝爾，伊斯科獲得首發。祖雲首發平均年齡30歲336天，在歐冠決賽史上僅次於2007年AC米蘭（31歲35天）。布馮成為參加歐冠決賽第3年長的球員（39歲4個月），僅次於佐夫（41歲2個月）和范德薩（40歲6個月）。本屆決賽大使拉什攜大耳朵杯進場。皇馬身著紫色客隊球衣。

C羅梅開二度

皇馬用一場大勝鎖定隊史第12座歐冠冠軍，還把對第二名（AC米蘭，7冠）的領先優勢繼續擴大，成為足壇之最。皇馬打破自從1992/93賽季歐冠改制後沒有球隊能衛冕歐冠冠軍的魔咒。皇馬在最近4年已經拿到3座歐冠冠軍。

皇馬12冠足壇之最

皇馬還創造一系列紀錄，這是球隊時隔59年後，再度實現西甲和歐冠雙冠王。皇馬如今已經贏得20座歐戰冠軍，以及第24座國際冠軍頭銜，這些數據足壇最多。皇馬在各項賽事連續65場進球，這是歐洲五大聯賽的最新紀錄。

前12場歐冠總共丟掉3球的祖雲，在歐冠決賽被皇馬轟進4球。皇馬下半場中段3分鐘內的兩個進球徹底打垮原本固若金湯的祖雲防線。皇馬用18次射門，換回6次射正以及4個進球。祖雲此役的防守效率全失，斷球比對方少10次， 鏟球及解圍次數兩隊均持平。

C羅在上半場的進球被曼朱基奇的驚天倒鉤扳平。祖雲崩盤的主要原因是下半場中斷的連續丟球。卡塞米羅爆桿時，祖雲的後腰球員沒有及時上前封堵，對這位巴西國腳的遠射能力過於低估。而C羅的第二個進球，基耶利尼和博努奇之間出現偌大的空當，導致布馮直接面對C羅的正面打擊。此後祖雲替補誇德拉多被罰出場和皇馬替補阿森西奧的進球令比賽失去懸念，皇馬最終取得4比1大勝。