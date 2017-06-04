【2017亞洲熱播盛典】Rain一出 誰與爭鋒

（曼谷4日訊）由葡萄子傳媒集團Web TV Asia舉辦的《2017亞洲熱播盛典》，第二晚雖然下起雷電雨，但也澆不熄觀眾及歌迷的熱情。韓流天王Rain壓軸，他以超酷的舞步，帶來3首動感舞曲包括《La Song》，掀起全場一片高潮。不僅如此，Rain還頻頻掀開衣服，展現腹肌讓歌迷們大有眼福。當他一掀衣服，歌迷尖叫連連，讓全場High到最高點。他也告訴歌迷能再次來到泰國，他很開心，希望歌迷盡情享受。

出道16年的日本一線男團EXILE THE SECOND放浪兄弟也不甘示弱，他們連續帶來多首勁歌，閃亮登場的他們馬上引來一大群男女粉絲衝到台前，大家都被他們充滿正能量的舞蹈感染，也跟著跳起來。 他們在演唱第二首歌時更舉起小毛巾亂甩，有拿毛巾的歌迷也跟著舉起毛巾甩，這首歌唱到一半，他們也把小毛巾拋到台下，歌迷爭著搶。

其實，在泰國歌手Slot Machine演唱時就已下起毛毛細雨，然而歌迷熱情不減。到了日本組合Flower演唱時突然下起大雨，不過敬業的她們在被大雨淋濕了，也陪著觀眾冒雨演唱跳舞。 可惜由於雨下得太大，Flower只唱了2首歌就被迫暫停。由於舞台地面太滑，2名Flower成員也因此滑倒，受了輕傷。 在Flower表演過後，演唱會因雷電雨而被迫暫停大約45分鐘，觀眾們都被疏散到遮棚避雨，待雨小了再繼續。

雨停後，日本超紅女團AKB48 team 8出場，歌迷馬上蜂擁到臺前，跟著偶像唱起歌，跳起舞，她們也以泰語“莎娃迪卡”向歌迷們問候。 AKB48在唱第二首歌時也與泰國偶像組合BNK48合作，一起在舞台上跳舞，場面聲勢浩大，同時6名AKB48成員更在現場拋彩球，現場上千名粉絲搶瘋了。

擁有越南版GD之稱的當紅炸子雞Son Tung M-TP連續帶來勁歌載舞，樣貌帥氣的他，迷倒不少的少女 ，讓她們現場瘋狂尖叫。 他說，他來泰國多次，但這是第一次在泰國表演，感到非常高興。

當晚演出的藝人還包括台灣網絡紅人谷阿莫、聖結石及聖嫂、韓國女團High Color、人氣歌手Suran、中國男團BET.A、還有泰國的歌手Stamp、Burin Boonvisut、Bie The Ska等，而大馬幫則有黃明志帶來了《泰國情歌》3首融合版本。

《光明日報》受到主辦方邀請赴曼谷採訪這場音樂盛事。