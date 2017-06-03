【襲擊菲名勝世界】堅持非恐襲 菲不宣布全國戒嚴

（馬尼拉3日訊）菲律賓馬尼拉名勝世界昨天遭鎗擊、縱火，造成37人窒息死亡，鎗手則自焚身亡。雖然IS（哈里發國）事後兩度出面宣稱犯案，但菲律賓堅持是單純的搶劫個案，並非恐襲。總統府也強調，總統杜特蒂不會因這次事件，頒布全國戒嚴。

總統府發言人說，杜特蒂並不會因為一宗單一事件而草率地宣佈全國戒嚴。他接受媒體訪問時說：“沒有實施戒嚴的需要。總統不是權力慾望很強的人。”

總統府加強保安

不過，他同時表示，不論杜特蒂有什麼決定，民眾都應該信任，總統是為國家的福祉著想，呼籲民眾不要散佈未經證實或確認的報導，以免引起恐慌。

另外，總統保安組在事件後加強了總統府的安保。國家安全顧問說，安全部隊現已在高度警戒狀態，當局不排除馬尼拉市還會發生小規模恐襲的可能性。

菲議長唱反調 堅信恐襲

昨天凌晨，一名持鎗男子蒙面進入馬尼拉名勝世界賭場酒店連開數鎗，並縱火焚燒賭桌。警方最後在酒店一間客房內發現鎗手已自焚身亡，初步判斷這是一宗搶劫事件，因鎗手未直接鎗殺群眾，並趁亂搜括了價值1.13億菲律賓披索（約973萬令吉）的籌碼，但部分民眾對此說法顯然不認同，“籌碼帶出去能當錢花嗎？”

菲律賓國會眾議院議長阿爾瓦雷斯亦不接受警方的說法，認為事件是IS獨狼發動的恐襲行動。他說，疑兇的目的，明顯是針對無辜平民，蓄意製造最多的人命損失和財物損失，這種事情在其他國家和地區都發生過，這次輪到菲律賓。