【 FIFA足球友誼賽】吉魯帽子戲法 法國5球擒圭

（巴黎3日訊）歐洲杯亞軍法國在國際友誼賽主場5比0大勝南美洲球隊巴拉圭。吉魯上演帽子戲法，西索科和格里茲曼錦上添花。

洛里斯超越巴特茲

法國最近4次對陣巴拉圭取得2勝2平保持不敗。洛里斯迎來代表法國的第88次出場，超過巴特茲，成為法國歷史上出場最多的門將。本賽季表現搶眼的法國新秀姆巴佩因傷缺陣，格里茲曼和吉魯出場。

法國開場後連番施壓，並在第6分鐘取得領先，當時登貝萊傳中，無人防守的吉魯遠點凌空掃射空門入網。巴拉圭第11分鐘浪費絕佳機會，伊圖爾貝門前鏟射稍稍高出橫樑。法國第13分鐘擴大比分，帕耶特傳中，無人防守的吉魯在門前魚躍沖頂入網，2比0。法國仍有機會破門，登貝萊門前掃射擦立柱偏出。此後法國放緩節奏，但巴拉圭的反擊缺乏威脅。在場邊熱身的坎特迎來球迷掌聲。第40分鐘，小登貝萊送出傳中，險些造成防守球員自擺烏龍。

格里茲曼錦上添花

兩隊下半場均作出調整，坎特、勒馬爾和西索科替補出場。第60分鐘，法國隊精彩配合，但格里茲曼單刀挑射偏出近角。法國第69分鐘鎖定勝局，剛替補出場的迪涅傳中，吉魯推射破門上演帽子戲法，3比0。他近16次國家隊首發打入16球。吉魯被拉卡澤特換下。第76分鐘，拉卡澤特傳中，無人防守的西索科推射破門，4比0。第77分鐘，拉卡澤特的突進干擾門將和後衛的防守，格里茲曼小禁區邊緣射入空門，5比0。

法國主帥德尚賽后讚揚吉魯的表現，德尚說：“吉魯本賽季在阿申納沒有獲得太多出場時間，但是他的進球效率卻依舊如此驚人，我真的為他感到開心。”

展望下一場與瑞典的世界杯歐洲區入選賽，德尚希望球隊踢得更自信，“瑞典的排名比我們低，如果我們能夠順利拿下他們，就可以獲得更大的優勢。我們需要踢得更加自信，全部球員得好好准備。”