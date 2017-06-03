出院回家 小龍女手臂驚見20條傷痕

（香港3日訊）小龍女終於回家重投母親懷抱，日前母女一同外出，吳卓林更首度開腔護母：“從來沒有生氣媽媽！”母女情總算雨過天青。

吳綺莉早前因女兒卓林的交友問題致母女起衝擊，更涉嫌刑事恐嚇被捕，其後又因女兒入院留醫而憂愁，事件擾攘期間壓力十分大，曾聲淚俱下求女兒回家。幸好留醫兩個月後，卓林終於回家了。不過，此時卻被眼尖記者發現，卓林左手有近20條傷痕，而她似乎發現被察覺，立即將捲起袖子拉低，母女看似和諧相處狀態下，似乎還有不可告人的秘密。

對於女兒開腔護母，吳綺莉受訪時坦言開心：“當然開心啦！而且女兒回家了，我也放下心頭大石！”對於母女相處模式，吳綺莉表示社工有再三提醒，若母女再遇到衝突，要先給彼此空間冷靜下來，以防事件再度重演，另外她也強調女兒返家後，仍有跟社工回報狀況，至於兩人相處方式也會重新開始。

籌27萬幫女兒轉校

卓林留院兩個月，因而未能上學而影響學業，吳綺莉為求女兒出院後上學，只好“納空租”，這兩個月以來一直向卓林入讀的國際學校每月繳交1.7萬港幣（約9240令吉）學費保住學位。不過，隨著卓林出院及母女溝通後，愛女心切的吳綺莉想成全女兒轉校的想法，考慮入讀另一間國際學校，但該學校需繳付一筆達50萬（約27萬令吉）的學校債券，故吳綺莉正努力工作籌錢。