花園喧鬧不受勸 砸車傷警打父女 惡霸橫行恫言殺全家

（吉隆坡2日訊）住在甲洞花園的葉泉億申訴，一群惡霸於凌晨時分在他住家後的空地播放音樂喧鬧，他好言相勸要求對方降低聲量或移至別處，不料反遭對方群起攻擊，不僅衝破屋後的圍籬，逾10人還手持木棍、巴冷刀等武器追打他，同時掌摑出來救援的大女兒，甚至恫言要殺死他全家，以致一家七口連夜收拾包袱暫到親戚家避難。

儘管如今他已重返家園，但每天都過著提心吊膽的日子，害怕出門會遭對方報復。

他事後遭毆打至頭破血流，右手及腹部皆受傷，加上他患有心臟病，因此還留院觀察了兩天。

惡霸掌握行蹤埋伏住家

事主葉泉億（46歲，煤氣送貨員）指出，印裔惡霸在案發隔日也擊毀了他載貨的羅里車鏡，而且經常徘徊在住家附近，行徑猖獗，嚇得他不敢踏出家門，每次外出都需左顧右望；回家前還需先致電給鄰居，詢問屋外有沒有動靜才敢進屋。

惡霸似乎已掌握他的行蹤，知道他常在距離住家數百米的商業區卸貨，因此在該處埋伏，所幸被員工及客戶發現，並吩咐他暫時不要現身。

他今日在民政黨公共服務及投訴局主任劉開強的陪同下召開記者會說，約有20名印裔青少年在花園住宅區後方的空地喧嘩已有一個月，之前都沒有居民敢上前阻止，加上他們會在晚上約11時散會，因此大家也不去計較太多；然而，5月27日當晚，他們卻一直喧嘩至深夜都不肯散去。

“凌晨1時，我被屋後嘈雜聲音吵醒，因此到屋子後方隔著一道籬笆門勸告他們降低聲量，也解釋說我們明天有工作需充足休息，但其中7人卻發難，拿起地上的武器就撞破圍籬衝過來攻擊我，我情急之下搶奪他們手中的武器還擊，然後逃跑。”

豈料，惡霸卻窮追不捨，葉泉億一直跑到屋子前方向隔壁鄰居求救，而惡霸則電召更多“馬仔”前來助陣，其中一人更將巴冷刀架在他脖子上，他們質問事主為何要還手，未等事主回复便用拖鞋及木棍攻擊他的頭部。

“我的大女兒出來想保護我，她抱住我，結果也被攻擊，他們不僅掌摑我女兒，還威脅說要殺我們全家。”

由於鄰居及家人都無法撥通甲洞警察局的電話，因此鄰居轉向警察之友（Rakan Cop）求助，之後兩名警員才抵達現場支援。