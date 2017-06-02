鎗擊名勝世界逾百死 菲警否認恐襲斥IS博宣傳

（馬尼拉2日訊）菲律賓馬尼拉名勝世界（Resorts World Manila）度假村今天凌晨發生鎗擊、縱火案，目前已知有37人死亡，另75人受傷，極端組織IS（哈里發國）隨即對這起事件承認責任。不過，菲律賓警方指事件純屬搶劫，並無證據顯示是恐怖活動，亦懷疑IS藉此宣傳。警方同時強調，只有一名鎗手涉案，他今早被發現已在酒店客房自盡身亡。

報導指，馬尼拉名勝世界在凌晨零時過後不久，酒店2、3樓就傳出連串鎗聲及爆炸聲，度假村建築物接著冒煙，大樓內亦起火。警方稱，一名男子持一把M4突擊步鎗闖入賭場，其間朝電視熒幕開鎗，並放火焚燒賭桌，接著向儲存籌碼的房間開鎗，掠走價值1.13億披索（約973萬令吉）籌碼後，往酒店方向逃逸。

事發時巨大聲響震破天際，上百民眾驚慌往大廳奔逃，由於門口聚集大批人潮，期間互相踐踏，導致許多人受傷。另外，由於現場冒出陣陣濃煙，情勢混亂，不少人急得跳窗逃生而受傷，另有一名警衛則被鎗手射傷腰部。

民眾驚慌逃生人踩人

警方事後在現場找到36具遺體，大部分是女性，分佈在2樓和3樓，相信是賓客及職員在濃煙中逃生時窒息死亡。

由於菲律賓政府軍近日在南部棉蘭老島馬拉維市與IS武裝分子激戰，事件引起恐襲疑雲，IS一個菲律賓分支在事後迅速發表聲明，指襲擊是組織的“獨狼戰士”所為。不過，國家警察局局長羅沙表示這可能只是一宗劫案，並指若是恐襲，鎗手大可向賭客開殺戒，但他沒這麼做，也沒挾持任何人。

涉事度假村位於馬尼拉的尼諾伊阿基諾國際機場附近，當局派出特警到場，亦有多輛消防車及救護車出動支援，警方也隨即封鎖機場附近範圍。

皮膚白說英語疑外國人 鎗手裹棉被自焚死 事發約5個小時後，菲律賓警方一度宣佈鎗手已被擊斃，隨後又改口指在酒店客房內找到鎗手屍體，相信他是在與警方駁火後自焚身亡。警方又指，沒證據顯示事件屬恐襲，估計疑犯可能是在賭場輸了大筆錢，因而劫走籌碼，亦可能“完完全全是一名瘋子”。 警方表示是在酒店5樓的510號客房發現疑犯屍體，懷疑他把自己包裹在淋有汽油的毛毯中引火，屍體焦黑難以辨認。根據調查，疑犯把汽車停放在2樓，然後持步鎗逕自闖入賭場，而門口守衛看到持械疑犯後立即逃跑。 國家警察局局長羅沙形容，鎗手膚色很白，口操英語，蓄鬍，約6呎高，懷疑是外籍人士。他呼籲民眾毋須恐慌，強調並非恐襲，但未有解釋疑犯為何能帶汽油及步鎗進入賭場。 酒店顧客聽見有人喊IS 員工稱四處傳鎗聲 酒店員工聲稱，逃生期間有酒店客人聽到有人高喊“IS”，亦嗅到濃煙味道，他們因此決定逃到停車場，倖免於難。 酒店員工奧丹沙告訴記者，他看到至少一名鎗手走到2樓的賭場並在裡面開鎗，且相信有多名鎗手，因為他到處聽到有鎗聲。 有遊客拍下事發情況，視頻可見大批民眾衝向酒店大廳，亦有臉部遭燻黑的民眾癱坐在地上等待救援，有人雙眼無神、全身發抖，還有人來不及跑，急找遮蔽物躲避。另有目擊者稱，有人從2樓的手扶電梯和露台往下跳，因而嚴重受傷。