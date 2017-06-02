【歐冠聯賽】祖雲衝三冠王 皇馬矢破咒衛冕

（卡迪夫2日訊）2016/17賽季歐冠決賽於大馬時間週日凌晨上演，剛獲得西甲聯賽冠軍的皇家馬德里和意甲6連莊的祖雲杜斯為今年歐洲足壇的最高榮譽——大耳朵杯而奮戰，“銀河戰艦”期待成為歐冠改制以來第一支衛冕的球隊，而“斑馬軍團”則衝擊隊史首冠“三冠王”榮耀。
歐冠改制後，從來沒有一隊能衛冕，皇馬能否改寫歷史？但是，歷史表明祖雲偏偏是皇馬的苦主。兩隊過去7次在歐戰相遇，皇馬1勝2平4負。皇馬過去5次和“老婦人”在歐冠淘汰賽相遇，竟然被淘汰了4次，哪一次是例外？1998年的歐冠決賽，皇馬1比0贏球。
老婦人是皇馬最大苦主
還有一個數據比較極端，值得關注。1992年歐冠改制以來，皇馬與祖雲均6次殺入決賽，追平了AC米蘭的紀錄，在過去5次進入決賽，皇馬全部獲勝奪冠，而祖雲在1996年奪冠後，之後4次晉級決賽全部敗北，這其中就包括1997年時衛冕失敗。
歐冠踢到現在，祖雲杜斯一場球都沒輸，成為繼2007/08賽季的曼聯以來，又一支以不敗紀錄躋身歐冠決賽的球隊。本賽季，祖雲在歐冠中的總戰績為9勝3平，12場比賽只丟了2個球，防守硬度讓人窒息；至於皇馬，火力之猛讓敵人聞風喪膽，12場比賽轟進了31個球，運動戰進球高達26個。兩隊將聯手上演歐冠歷史上最強的矛盾之戰。
C羅與布馮金球之爭
這場歐冠決賽也將是皇馬前鋒C羅納多與祖雲門神布馮爭奪金球獎的終極舞台，誰能率領所效力的球隊站在歐洲之巔，幾乎可以提前鎖定金球獎。
C羅本賽季在歐冠打入10球，在歐冠射腳榜上僅次於梅西，如此役破門，C羅將連續5個賽季贏得歐冠金靴。小組賽只打入2球的C羅，進入淘汰賽後馬上亮刀，近4場淘汰賽打入7球。C羅曾在2008年、2014年的歐冠決賽破門，追平了勞爾、埃托奧、梅西的紀錄，如此役破門，C羅將成為史上首位三場歐冠決賽破門的球員。
有著輝煌職業生涯的布馮從未贏得歐冠冠軍，39歲的祖雲門神將再一次向大耳朵獎盃發起衝擊。如果布馮如願奪冠，有望打破C羅、梅西對金球獎的壟斷。但此前4次對陣祖雲，C羅場場破門，共打入5球。能否零封C羅，布馮將面對著艱苦的任務。
阿爾維斯天生決賽贏家
此役是祖雲邊衛阿爾維斯職業生涯第100場歐冠，而在隨巴塞羅納贏得三座歐冠冠軍之後，阿爾維斯將向第四座歐冠獎盃發起衝擊。阿爾維斯近5次出戰歐聯、歐冠決賽全部取勝，如能隨祖雲奪冠，阿爾維斯將贏得了職業生涯第35座獎盃，將追平前波圖傳奇門將拜亞，在奪冠次數排行榜上躍居次席，僅次於36次奪冠的馬克斯維爾、吉斯。
赫迪拉、曼祖基奇曾隨皇馬、拜仁贏得過歐冠冠軍，如果祖雲此役奪冠，那麼阿爾維斯、赫迪拉、曼祖基奇將代表兩家球會都贏得歐冠冠軍，此前僅有13人完成這一神跡。莫拉塔曾效力祖雲2個賽季，還曾在對陣皇馬時兩回合各入一球，2015年歐冠決賽曾攻破巴塞球門，曼祖基奇、莫拉塔則有望成為繼瓦索維奇、C羅之後，第三位代表兩家球會在歐冠決賽破門的球員。
與C羅一樣，拉莫斯在2014年、2016年歐冠決賽破門，如此役破門，也將成為史上首位三場歐冠決賽破門的球員。不僅如此，拉莫斯還有望成為第一位連續2個賽季捧起大耳朵獎盃的隊長。
拉莫斯衝決賽三連殺
拉莫斯面對的一大考驗將是老隊友伊瓜因，曾為皇馬效力6個賽季、出場264次的伊瓜因在歐冠半決賽客場對陣摩納哥時打破歐冠淘汰賽客場球荒，如此役破門，伊瓜因將以33球打破迪佩羅、特雷澤蓋保持的隊史單賽季進球紀錄。
決賽奇葩賠率 齊丹頂人1賠500
賭到沒得再賭！就在歐冠決賽開打前，歐洲各大博彩公司為了吸引球迷的關注，開出一些令人啼笑皆非的賠率。
其中最博取球迷歡笑的莫過於皇馬主帥齊丹在決賽中頭頂敵對主帥阿萊格里的選項，並開出1賠500的賠率，這明顯是在嘲諷齊祖2006年世界盃決賽中對馬特拉齊的那次驚天一頂。當然，現在已經成為主帥的齊丹性格已經變得更沉穩，不太可能再做出這樣的舉動。
此外，前國際足聯主席布烈特在賽前空降到球場的賠率更是高達1賠1000，不過自從遭遇賄選醜聞後，布烈特已經被禁止從事足球相關活動，歐足協絕不會請他到場觀戰，恐怕也沒人會把錢投入大海中。
相比之下，以下狀況發生的可能性就更高，比如布馮在90分鐘常規時間內撲出點球的賠率為1賠25；皮克在第90分鐘在推特上發一張拉莫斯的照片，賠率也是1賠25。皮克和拉莫斯兩人過去多次通過社交網絡發生爭論，皮克曾在皇馬輸球後發過拉莫斯的照片進行諷刺，一旦皇馬再次輸球，皮克肯定不會放過機會。
C羅假摔吃牌1賠9
關於皇馬頭號球星C羅納多的各種賠率也開出不少，比如C羅假摔吃黃牌的賠率為1賠9，像去年歐洲杯決賽那樣有飛蛾停到C羅臉上的賠率為1賠100。如果C羅流淚，下注者可以獲得翻倍獎金，而Betfair博彩公司還開出C羅在進球後脫下球衣慶祝的賠率，一旦發生這種狀況，每注將支付4.5歐元獎金。另外還有不少奇怪的賠率，比如科恩特朗上演帽子戲法的賠率為1賠501，而事實上葡萄牙邊後衛甚至很難進入替補席。馬特拉齊來到加迪夫球場現場觀看齊丹指揮比賽的賠率為1賠20，溫格來現場觀戰的賠率為1賠25。
我更關注卡塞米羅
正當外界在揣測到底伊斯科還是貝爾首發時，祖雲杜斯主帥阿萊格里表示他更關注的皇馬球員是巴西后腰卡塞米羅。
“人們都在談論伊斯科和貝爾，但在我看來，皇馬陣中最重要的球員是卡塞米羅。因為要是沒有他，皇馬不能夠踢的這麼穩定。”
“他是能為皇馬帶來攻守平衡的球員，所以在我看來他可以算是球隊的根基。雖然他並非皇馬陣中最具天賦或者是技術最好的球員，但他的表現可以稱得上是基石型球員。因為在我看來，他能夠給皇馬帶來攻守平衡，我也不認為皇馬陣中還有其他人能做到這一點。”
光明日報