【歐冠聯賽】祖雲衝三冠王 皇馬矢破咒衛冕

（卡迪夫2日訊）2016/17賽季歐冠決賽於大馬時間週日凌晨上演，剛獲得西甲聯賽冠軍的皇家馬德里和意甲6連莊的祖雲杜斯為今年歐洲足壇的最高榮譽——大耳朵杯而奮戰，“銀河戰艦”期待成為歐冠改制以來第一支衛冕的球隊，而“斑馬軍團”則衝擊隊史首冠“三冠王”榮耀。

歐冠改制後，從來沒有一隊能衛冕，皇馬能否改寫歷史？但是，歷史表明祖雲偏偏是皇馬的苦主。兩隊過去7次在歐戰相遇，皇馬1勝2平4負。皇馬過去5次和“老婦人”在歐冠淘汰賽相遇，竟然被淘汰了4次，哪一次是例外？1998年的歐冠決賽，皇馬1比0贏球。

老婦人是皇馬最大苦主

還有一個數據比較極端，值得關注。1992年歐冠改制以來，皇馬與祖雲均6次殺入決賽，追平了AC米蘭的紀錄，在過去5次進入決賽，皇馬全部獲勝奪冠，而祖雲在1996年奪冠後，之後4次晉級決賽全部敗北，這其中就包括1997年時衛冕失敗。

歐冠踢到現在，祖雲杜斯一場球都沒輸，成為繼2007/08賽季的曼聯以來，又一支以不敗紀錄躋身歐冠決賽的球隊。本賽季，祖雲在歐冠中的總戰績為9勝3平，12場比賽只丟了2個球，防守硬度讓人窒息；至於皇馬，火力之猛讓敵人聞風喪膽，12場比賽轟進了31個球，運動戰進球高達26個。兩隊將聯手上演歐冠歷史上最強的矛盾之戰。

C羅與布馮金球之爭

這場歐冠決賽也將是皇馬前鋒C羅納多與祖雲門神布馮爭奪金球獎的終極舞台，誰能率領所效力的球隊站在歐洲之巔，幾乎可以提前鎖定金球獎。

C羅本賽季在歐冠打入10球，在歐冠射腳榜上僅次於梅西，如此役破門，C羅將連續5個賽季贏得歐冠金靴。小組賽只打入2球的C羅，進入淘汰賽後馬上亮刀，近4場淘汰賽打入7球。C羅曾在2008年、2014年的歐冠決賽破門，追平了勞爾、埃托奧、梅西的紀錄，如此役破門，C羅將成為史上首位三場歐冠決賽破門的球員。

有著輝煌職業生涯的布馮從未贏得歐冠冠軍，39歲的祖雲門神將再一次向大耳朵獎盃發起衝擊。如果布馮如願奪冠，有望打破C羅、梅西對金球獎的壟斷。但此前4次對陣祖雲，C羅場場破門，共打入5球。能否零封C羅，布馮將面對著艱苦的任務。

阿爾維斯天生決賽贏家

此役是祖雲邊衛阿爾維斯職業生涯第100場歐冠，而在隨巴塞羅納贏得三座歐冠冠軍之後，阿爾維斯將向第四座歐冠獎盃發起衝擊。阿爾維斯近5次出戰歐聯、歐冠決賽全部取勝，如能隨祖雲奪冠，阿爾維斯將贏得了職業生涯第35座獎盃，將追平前波圖傳奇門將拜亞，在奪冠次數排行榜上躍居次席，僅次於36次奪冠的馬克斯維爾、吉斯。

赫迪拉、曼祖基奇曾隨皇馬、拜仁贏得過歐冠冠軍，如果祖雲此役奪冠，那麼阿爾維斯、赫迪拉、曼祖基奇將代表兩家球會都贏得歐冠冠軍，此前僅有13人完成這一神跡。莫拉塔曾效力祖雲2個賽季，還曾在對陣皇馬時兩回合各入一球，2015年歐冠決賽曾攻破巴塞球門，曼祖基奇、莫拉塔則有望成為繼瓦索維奇、C羅之後，第三位代表兩家球會在歐冠決賽破門的球員。

與C羅一樣，拉莫斯在2014年、2016年歐冠決賽破門，如此役破門，也將成為史上首位三場歐冠決賽破門的球員。不僅如此，拉莫斯還有望成為第一位連續2個賽季捧起大耳朵獎盃的隊長。

拉莫斯衝決賽三連殺

拉莫斯面對的一大考驗將是老隊友伊瓜因，曾為皇馬效力6個賽季、出場264次的伊瓜因在歐冠半決賽客場對陣摩納哥時打破歐冠淘汰賽客場球荒，如此役破門，伊瓜因將以33球打破迪佩羅、特雷澤蓋保持的隊史單賽季進球紀錄。