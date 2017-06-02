錄口供說謊 BIGBANG T.O.P吸毒恐判刑

（首爾2日訊）現正服兵役的韓國天團BIGBANG成員T.O.P，周四驚爆去年曾三度在寓所吸食大麻，同場有一名年約21歲的女練習生，他錄口供時說謊否認，表示自己沒有吸食大麻，只是吸食電子煙，但毛髮檢驗呈陽性反應，其所屬的YG事務所在證據確鑿下確認報導，並向外界道歉。

根據警方所指，T.O.P吸食大麻時未當兵，身份仍屬普通市民，暫時對他服役未受影響，不過待檢方結果公佈後，他有可能會被軍隊革職。據知如果檢方決定起訴T.O.P，經過裁判後T.O.P有機會被判處1年半以上刑罰，他需立即退伍，假如刑罰不超過一年半，T.O.P就可以繼續服兵役。首爾警察樂隊相關人士透露，T.O.P於日前申請定期外宿，目前正處外出狀態，預計周六返回工作崗位。

拖累公司股價跌

事實上，T.O.P去年因食煙問題形象受損，去年3月T.O.P在中國活動時，被拍到亂丟煙頭引起爭議，同年5月他身在德國與張柏芝拍新片時，先後公開的3張照片中，有張是高調吸煙照，除了令粉絲擔心其健康外，有網民炮轟他吸煙令年輕人有樣學樣，指摘他有教壞小孩之嫌。

另外，T.O.P爆出醜聞拖累YG股價勁跌，周四YG的股價較前一日收市價3.46萬韓圜（約133.8令吉），跌至3.3萬圜（約127.6令吉），跌幅高達4.62%。

吸毒照曝光 疑女炮友偷拍T.O.P

（東京2日訊）日本某周刊近日刊登出一張韓流藝人的吸毒現場照，照片一曝光在網上遭到瘋傳，據爆料者指出“這是韓國超人氣偶像團體B團的T成員，詳細情況不清楚，但這是在酒店裡被拍到的。”而畫面中的男子外型、打扮更與才剛驚爆呼麻的T.O.P有許多特徵相似，引起各界揣測。

此外，該團另一V成員曾被爆交往過日本女歌迷A女透露，大家在會員制酒吧相識，每次約會都是在酒店，而被公開的吸毒照拍攝地點也正是在酒店，難免令人起疑，更被推測照片疑為日本炮友偷拍外流，但也有人認為單靠一張照片就稱該男為天團成員可信度太低。