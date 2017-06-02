【中馬頭條】瀏覽就要買 網購新招 60人中計

（八打靈再也1日訊）“強迫購買”！一個大本營相信設立在丹麥的網絡購物平台──LuxStyle，已把魔掌伸入我國，只要消費人填寫資料，瀏覽其網站的商品，商品就會於2星期後，在消費人“沒有確定購買”的情況下，連同發貨單寄去到消費人住家。

沒有購買，卻無故收到商品，消費人既便仍未付款，卻也高興不起來，他們對寄來的商品無所適從，要寄回去給商家，又不願平白為沒有選購的商品付上昂貴的退貨郵費，把商品留著，又怕會遭到對付。

1週60投訴

這個“強迫購物”的網絡購物平台，據了解是於5月正式入侵馬來西亞，單是過去一星期，全國消費人投訴中心（NCCC）就已經接獲50至60宗相關投訴。這些消費人申訴，他們只是瀏覽該購物網站，就被強迫購物。

消費人投訴中心法律與政策高級經理莎芭娜說，該中心是從上週開始，陸續接到消費人的相關投訴。

“消費人都是通過臉書或Instagram的鏈接到這個名為Lux國際銷售平台。消費人在登入網站後，若對其中的商品有興趣，他們得先填寫郵寄地址、電話號碼、姓名等個人資料，才能夠瀏覽相關產品的詳細資料。”

她說，由於該網站主要出售女性護膚品，而且價格不便宜，很多消費人在瀏覽後，因為對價格或商品不滿意，沒有按下任何“確定購買”的按鍵，就直接就退出鏈接。

“可是，這些消費人卻於兩星期後收到他們之前瀏覽的商品，商品是通過郵寄方式寄來，還附上一張發貨單。”

她說，收到這些商品，消費人一時感到錯愕，紛紛感覺自己是被人“強迫購物”。

“他們當中不少已經向警方報案，抑或是向消費人投訴中心投報，也有人已經向通訊與多媒體委員會投報。”