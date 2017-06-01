空襲IS分子 菲軍誤炸友軍10死8傷

（馬尼拉1日訊）菲律賓軍方在南部棉蘭老島的馬拉維市繼續與效忠IS（哈里發國）的武裝分子激戰，出動戰機空襲武裝分子的據點，但誤中軍方人員，造成10名士兵死亡、8人受傷。軍方發言人說，當時政府軍正與武裝分子近距離戰鬥，在誤炸事件發生前，先後三次成功轟炸武裝份子的據點，軍方已下令徹查事件。

菲律賓防長洛倫扎納在發給記者的簡訊說：“我們的一群武裝人員被我們發動的空襲擊中……10人死亡，8人受傷。”

他說：“有時是戰場上的硝煙……協調工作沒有做好，擊中自己人。”他沒有透露這起事件是什麼時候發生的。不過據了解，事發在昨天。

眾院通過支持戒嚴決議

軍方一直以來運用結合士兵和直升機空襲的地面作戰，追剿藏匿在當地的武裝分子。連日戰鬥至今造成超過130人死亡，大部分是武裝份子。當地官員說，收到不少居民報告有親友在戰事爆發至今一直失蹤，可能已經遭遇不測，因此確實的死亡人數可能會更高。

武裝分子目前挾持了逾200人作人質，要求政府撤軍，其中一名被擄神父日前出現在錄影片段，請求總統杜特蒂停火，立即將政府軍撤出馬拉維市，令他們得以活命。不過，杜特蒂表明不會跟武裝分子談判。

另外，菲律賓眾議院昨天通過了表示支持杜特地宣佈棉蘭老島實施戒嚴的決議。

該決議得到了全體委員會的一致贊成票。這個全體委員會是為了討論總統在馬拉維市發生武裝衝突後，宣佈棉蘭老島實施戒嚴的報告而成立的。

“性侵三次說”引罵戰 杜特蒂粗言回擊克林頓女兒

杜特蒂上周赴實施戒嚴的棉蘭老島為軍人打氣，放狂言稱“如果你強姦3名女人，我會為你頂罪”。此誇張言論立刻引發美國前總統克林頓與前國務卿希拉里的千金切爾西炮轟杜特蒂是“無視人權的殺人惡棍”。杜特蒂隔空反擊，以污言穢語怒斥切爾西在克林頓與白宮實習生萊溫斯基傳出性醜聞時，切爾西並未“大義滅親”指責自己的父親。

杜特蒂昨天向海軍官員及家屬發表長篇演講時，公開指責切爾西，還以粗言質問切爾西：“當妳的美國總統爸爸在白宮跟萊溫斯基還有其他女孩亂搞時，妳作何感覺？妳有譴責妳自己的爸爸嗎？”

杜特蒂同時指控，美國士兵在菲律賓和日本強姦婦女，批評像切爾西這樣的美國人是五十步笑百步。