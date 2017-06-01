【歐冠聯賽】稱霸西甲若再蟬聯歐冠 皇馬賞3.8億

（馬德里1日訊）西甲冠軍皇家馬德里隊將在歐冠決賽力爭隊史第12座歐冠獎盃，一旦他們擊敗祖雲杜斯奪得冠軍，他們將獲得一筆額外獎金收入。

歐冠歷史上，從來沒有球隊能夠實現過歐冠衛冕這一壯舉，皇馬立志打破魔咒。而在過去59年，皇馬從未實現過西甲、歐冠雙料冠軍，他們現在有這麼一次創造歷史的機會。

西班牙《馬卡報》指出，拉莫斯和皇馬隊其他大佬與皇馬高層協商奪冠獎金，已獲得皇馬高層的點頭。如果皇馬連奪西甲與歐冠雙料冠軍，每名球員將獲得150萬歐元（逾715萬令吉）獎金。

上賽季，皇馬贏得了隊史第11座歐冠獎盃，皇馬總共支付了3200萬歐元（約1億5261萬令吉）獎金給球員以及教練團隊，每人約獲得70萬歐元（約333萬令吉），又因為在諾坎普擊敗了巴塞，每個人獲得額外的10萬歐元獎勵金。

貝爾伊斯科爭首發

《馬卡報》披露，這一次如果皇馬擊敗祖雲，皇馬全隊的獎金將超過8000萬歐元（逾3.8億令吉）。

另一方面，由於皇馬出色的陣容，每一場比賽，主帥齊丹都會因為選擇首發而頭痛，而本週末的歐冠決賽，是齊丹本賽季最後一次頭疼選擇。

《馬卡報》指出，不出意外，皇馬歐冠決賽首發將是：納瓦斯；卡瓦哈爾、瓦拉內、拉莫斯、馬塞洛；卡塞米羅、克羅斯、莫德里奇；伊斯科、本澤馬、C羅。近期伊斯科表現出色，不過貝爾已經傷癒復出，威爾斯人可能回到首發位置。

替補方面，齊丹同樣要做出抉擇。門將位置，卡西利亞鐵定鎖定一個替補位置，納喬能勝任多個位置，也將穩佔一席。科瓦契奇是中場的替補，莫拉塔、貝爾都是鋒線上的替補。目前替補席還剩下兩個位置。

由於卡瓦哈爾已經傷癒，達尼洛可能就此無緣名單；阿森西奧每當替補都有亮眼表現，他將與佩佩、巴斯克斯、J羅爭奪最後兩個替補席名額。佩佩和J羅可能在這個夏天告別皇馬。

C羅有望超越梅西