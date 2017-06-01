【歐冠聯賽】稱霸西甲若再蟬聯歐冠 皇馬賞3.8億

（馬德里1日訊）西甲冠軍皇家馬德里隊將在歐冠決賽力爭隊史第12座歐冠獎盃，一旦他們擊敗祖雲杜斯奪得冠軍，他們將獲得一筆額外獎金收入。
歐冠歷史上，從來沒有球隊能夠實現過歐冠衛冕這一壯舉，皇馬立志打破魔咒。而在過去59年，皇馬從未實現過西甲、歐冠雙料冠軍，他們現在有這麼一次創造歷史的機會。
西班牙《馬卡報》指出，拉莫斯和皇馬隊其他大佬與皇馬高層協商奪冠獎金，已獲得皇馬高層的點頭。如果皇馬連奪西甲與歐冠雙料冠軍，每名球員將獲得150萬歐元（逾715萬令吉）獎金。
上賽季，皇馬贏得了隊史第11座歐冠獎盃，皇馬總共支付了3200萬歐元（約1億5261萬令吉）獎金給球員以及教練團隊，每人約獲得70萬歐元（約333萬令吉），又因為在諾坎普擊敗了巴塞，每個人獲得額外的10萬歐元獎勵金。
貝爾伊斯科爭首發
《馬卡報》披露，這一次如果皇馬擊敗祖雲，皇馬全隊的獎金將超過8000萬歐元（逾3.8億令吉）。
另一方面，由於皇馬出色的陣容，每一場比賽，主帥齊丹都會因為選擇首發而頭痛，而本週末的歐冠決賽，是齊丹本賽季最後一次頭疼選擇。
《馬卡報》指出，不出意外，皇馬歐冠決賽首發將是：納瓦斯；卡瓦哈爾、瓦拉內、拉莫斯、馬塞洛；卡塞米羅、克羅斯、莫德里奇；伊斯科、本澤馬、C羅。近期伊斯科表現出色，不過貝爾已經傷癒復出，威爾斯人可能回到首發位置。
替補方面，齊丹同樣要做出抉擇。門將位置，卡西利亞鐵定鎖定一個替補位置，納喬能勝任多個位置，也將穩佔一席。科瓦契奇是中場的替補，莫拉塔、貝爾都是鋒線上的替補。目前替補席還剩下兩個位置。
由於卡瓦哈爾已經傷癒，達尼洛可能就此無緣名單；阿森西奧每當替補都有亮眼表現，他將與佩佩、巴斯克斯、J羅爭奪最後兩個替補席名額。佩佩和J羅可能在這個夏天告別皇馬。
C羅有望超越梅西
對於C羅來說，本週末的歐冠決賽是能夠讓他與死敵梅西保持均勢甚至領先的關鍵戰役。如果此役進球，C羅還有屬於自己的紀錄可以打破。
本週末決賽如果進球，C羅和拉莫斯都有可能超越勞爾、埃托奧和梅西，成為歷史上第一位3次在歐冠決賽中進球的球員。
C羅已射進106個歐戰進球，其中歐冠104個，歐洲超級杯2個。包括1個大四喜，6個帽子戲法，22次梅開二度。本賽季歐冠，C羅已攻進10球，決賽只要得分就能刷新自己保持的歐冠正賽、歐冠、歐戰個人進球紀錄。
如果C羅進球，他將追平了梅西今年在歐冠的進球數，與阿根廷人並列歐冠金靴，這將是他第六次拿到歐冠金靴，同樣前無古人。同時，他還可繼續保持對意大利門神布馮的優勢。C羅歐冠4次面對布馮，共打進5球，布馮從未零封過C羅。
C羅和梅西奪得的冠軍總數，葡萄牙人以23：32大幅度落後。不過，歐冠冠軍數3：4僅落後1個，世俱杯兩人都是3次奪冠，C羅的差距主要體現在西甲（2：8）、西班牙超級杯（1：7）、國王杯（2：5）。
不過，C羅至少在洲際賽事上有望追平甚至超越梅西———一旦奪得歐冠，葡萄牙人將獲得年底的世俱杯參賽資格。
在個人榮譽，C羅和梅西都拿到15個頭銜。其中C羅金球獎4：5落後，歐洲金靴獎本賽季被梅西追成4：4，歐足協MVP2比2，西甲金靴獎C羅今年被梅西反超3：4。如果C羅歐冠奪冠，意味著今年3個先生大獎將盡入他囊中，他將在個人榮譽壓倒梅西。
宣傳片為祖雲杜斯打氣
加泰電視盼皇馬輸球 西班牙TV3電視台不希望由一支西班牙球隊奪得歐冠冠軍，至少從他們的宣傳片上看是這麼表達的。
歐冠決賽將在皇馬與祖雲杜斯之間展開，而西班牙加泰羅尼亞的公眾電視頻道TV3拍攝的一個宣傳短片，片中卻是鼓勵祖雲杜斯竭盡全力戰勝皇馬。在短片中，TV3激勵阿萊格里的球隊“避免不可避免的東西”，“改變命運”……
作為巴塞所在地區的公眾頻道，皇馬4年內3次進入歐冠決賽，顯然是TV3電視台不希望看到的，現在他們希望祖雲杜斯能擊敗皇馬。事實上，加泰羅尼亞地區很多球迷也指出，如果誰想要看一場“反皇馬”的直播，那就將頻道換到TV3。
據西班牙《國家報》報道，當初考慮到巴塞有希望打入歐冠決賽，TV3花高價買了本賽季的歐冠版權。沒想到巴塞無緣決賽，而根據合同，即使巴塞沒有進決賽，TV3也必須直播歐冠決賽。這樣一來，他們只能皺著眉頭直播皇馬與祖雲杜斯之戰。
祖雲大將：C羅禁區內很危險
歐冠決賽對陣皇馬，祖雲大將馬爾基西奧表示，球隊需要對C羅特別重視，他認為C羅、伊斯科、莫德里奇是皇馬陣中最具威脅的球員。
馬爾基西奧說：“在過去的幾年，C羅改變了很多，他現在比本澤馬踢得更像是中鋒。他現在移動到禁區，他給每名防守球員敲響警鐘。你需要對他小心翼翼，因為他是一名出色的球員，就像伊斯科、莫德里奇那樣。”
不過，馬爾基西奧對祖雲杜充滿信心，認為他們能夠擊敗皇馬奪冠。他說：“我們有很充分的自信心，因為在過去2年的歐冠比賽裡，我們改變了態度。決賽是取決於細節，但是擁有信心，有時候能給你帶來一些好運氣。”
“2015年對陣巴塞的歐冠決賽，讓我們意識到，祖雲能夠對抗歐洲最好的球隊，這一次我們將力爭冠軍。”
光明日報